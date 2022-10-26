中職／「不覺得球員有分年齡」　丘總：有貢獻就能上場

▲富邦悍將總教練丘昌榮(圖/記者簡名杉攝)
▲富邦悍將總教練丘昌榮(圖/記者簡名杉攝)

記者簡名杉/新北報導

2022-10-26 20:51:39

富邦悍將本季上下半季戰績差異極大，上半季勝率不到三成，下半季卻超過五成，全年度戰績則是在聯盟五隊中敬陪末座，對於戰績的不如意，總教練丘昌榮把責任一肩扛下，認為球隊沒打出成績，總教練責無旁貸，對球團、球迷都感到十分抱歉。

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丘總坦言，本來認為有些事情是球員們達到職棒層級應該要了解的，但是很多時候並不是這樣，因為球員有時候還是會忘記、沒辦法做到，所以教練還是需要在球場上、訓練中多付出一些叮嚀，球隊要盡量少犯錯，才會越來越好。


包含得點圈的打擊表現，以及失誤後容易讓對手形成大局，都是丘總認為教練們需要嚴格要求球員加強的部分，丘總同時特別點出本季明顯進步的范國宸、戴培峰、賴志垣以及辛元旭等球員，都對球隊做出不少貢獻，加上歐書誠、藍愷青以及王尉永也都有一段時間特別辛苦。


在季末的陳冠勳、劉俊豪等選手，雖然出賽數還不多，但仍讓丘總覺得是讓他蠻「驚艷」的，還有廖柏勳、蔡佳諺等新秀，守備表現不錯，而攻擊方面則是需要再加強。


球隊下半季慢慢啟用不少年輕球員，但丘總不認為球隊的換血已經「成功」，需要在明年賽季之前，持續強化這批年輕小將，減少跑壘及守備失誤瑕疵的發生，以及攻擊上的觀念都需要「更加督促」。


關於球隊「老將」、「年輕球員」的上場分配，丘總認為他並不會以年紀來區分球員，只要對球隊有貢獻，都能讓他上場為球隊出征，不管是一軍還是二軍的球員，也不管年紀，只要狀況是好的，就會有給他們上場時間的安排。

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