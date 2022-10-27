高球／打出生涯單日最低桿 洪瑞誠獨居領先

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他表示，今天果嶺速度有點慢，所以就敢推一些，結果不錯，鐵桿準頭也算好，有14個洞成功打上果嶺；唯一失誤是第12洞三桿短洞開球進沙坑，切上果嶺沒切好，吞下柏忌。
尋求第二冠的「台灣一哥」林文堂桿子依舊犀利，抓六鳥一柏忌，也是推桿很順手，27推，他說高雄球場的果嶺很平順，改善很多，不過球道較軟，所以開球盡量保持放在球道上，第二桿也打得好，製造抓鳥機會，六鳥都是7呎內的小鳥推桿；可惜的是第九洞也是他今天的最後一洞，三桿短洞，開球超越果嶺，回切距洞三呎，短推洞口轉彎未進洞，吞下唯一柏忌。
他提及，目前有肩傷在身，只剩下七成功力，作球能力下降，至今已連續三周打比賽，體力也不如以往，不過他說經過一段時間的調適，心態上的調整已慢慢能接受自身的不足，不給自己太大壓力，珍惜感恩家人及所有的贊助商，以後會盡量享受比賽過程。
蔡宗佑四鳥無柏忌，主要是開球不錯，只失誤兩三個洞，「以我最近木桿開球不佳的狀況下，今天的開球算是很好了。」鐵桿與推桿尚可，30推，第4洞五桿長洞，一切一推後，18呎的小鳥長推；另外三洞是6-9呎的小鳥推桿；他另有兩洞12呎的小鳥推桿沒抓到。
何勁宏今天切桿佳，推桿也算不錯，29推，五鳥一柏忌，最遠的是第8洞的10呎推桿，也是兩三個洞6-8呎的小鳥推沒進；今天有15個洞成功打上果嶺，為自己製造不少抓鳥機會。
由於疫情持續影響，今年是連續第三年參賽選手全數為台灣選手，這項比賽有122位台灣好手同場競技，包括107位職業球員與15位業餘選手，爭取60萬元冠軍獎金及獎盃。比賽前兩回合結束，取成績最優的前50名晉級後兩回合決賽。
這項比賽也是今年TPGA台巡賽的第11站，尚餘三站賽事，台巡選手為了爭取年終獎金王頭銜與獎金以及台巡排名，必將全力以赴，創造佳績。第二回合選手將分上午及下午兩部分出發，並分別同時自第一洞與第十洞開球，上午部分第一組於6:40出發，最後一組於上午8:20出發；下午部分第一組於上午10:50出發，最後一組於上午12:30出發。