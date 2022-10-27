自由車登山王挑戰 20國高手對尬台灣車手

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只可惜台8線117.4公里關原路段邊坡大崩塌，太魯閣工務段公告11月7日才可通車，因此主辦單位決定縮短活動路線至海拔2150公尺的碧綠神木，總路程80公里。
雖受疫情影響，今年仍有來自英國、美國、菲律賓、日本、荷蘭、丹麥、中國、法國、波蘭、澳洲、比利時、加拿大、德國、捷克、喬治亞、瑞士、泰國、南韓、馬來西亞和我國，共20個國家的選手參加。其中曾經四度奪冠的丹麥John Ebsen，以及2020年總亞軍加拿大Christian Trenchev ，是奪冠大熱門。
國內好手也精銳盡出，前幾屆表現出色的盧紹軒、黃冠霖、何彥誼、徐悅修，今年大屯山、DOSUN太平山冠軍黃文忠和徐御凱，2013年勇奪總排第三的「爬坡王子」王胤之，及史上最強素人車手「范老師」范永奕都來尬車；上屆女子組前三名曾可妡、王馨慧、陳姿吟及菲律賓女子好手Jermy Prado也齊聚，究竟誰能奪冠尚在未定之天。
這項挑戰是世界車界傳奇之一，2014年被法國銷售量最大的自行車雜誌《Le Cycle》評選為世界10大最艱難自行車登山賽，與環法大賽的阿爾卑斯山賽段齊名，更被許多親身體驗過的國外媒體和選手，評價為「世界上最艱難的比賽」。
2017年至2018年及2019年外籍人數皆每年創新高，2019年外籍488位比率66.8%連續第三年過半，成功將臺灣之美行銷至全世界。2020年起雖受新冠肺炎疫情影響，預算移緩濟急獎金變少，加上邊境管制措施，參賽的外籍選手雖較少，但這已是我國極少數在疫情下「未斷炊」的國際大賽，實屬難得。