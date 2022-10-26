中職／單季蹲捕百場大紀錄　林岱安：是目標但不追求

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林岱安指出，他時常跟蔣少宏、戴培峰等年輕捕手聊天、交流，認為他們都比同年紀的選手更成熟，現在能有競爭獎項的機會，他們也是真的有實力，林岱安也說，他今年的表現可能沒有去年來的順，他也剛好可以重新調整自己，明年賽季重新出發。
關於今年在球場上的瓶頸，林岱安認為今年球隊整體比較不順，如何在球隊越困難的時候穩定住整體隊伍，以及引導陣中投手，都是他在休賽季必須要再加強、學習的點。
今年悍將戴培峰完成了單季百蹲捕的壯舉，林岱安生涯出賽最多的一季是去年賽季的91場，他坦言單季百場蹲捕當然是目標，但是他並不會特別追求這項紀錄，林戴安認為如果都是他出賽，球隊年輕捕手的機會因此被壓縮，對球隊來說也不是件好事，「更多的競爭」還是需要的。
林岱安幾乎每個賽季都是捕手年度個人獎項的熱門人選，但今年賽季他的名字卻低調了不少，他坦承拚下獎項當然是每一年的目標，在今年表現不如去年優異的情況下，也給他一個課題修正今年的不足，讓他明年持續往奪下獎項的目標前進。
中職的賽季結束，隨之而來的就是明年初的WBC世界棒球經典賽，常被放在主戰捕手討論中的林岱安強調，對他來說絕對有意願入選國手，他表示從小打球就想為國爭光，尤其又是世界最高層級的國際賽事，只要教練團將他選入名單，他一定百分之百全力以赴來備戰。
如果入選經典賽國家隊，就是他繼2014年的U-21世界盃棒球賽後再次入選國手，林岱安說參加國際賽不只是教練團給自己肯定，同時也能增加自己的視野，之前參與的U-21與冬季聯盟賽事，面對國外的球隊也讓他看到更多不同的東西，對他來說雖然是件大挑戰，但也是個很好的學習機會。