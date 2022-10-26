台積電信心喊話！重申Q4獲利估值不變 明年仍會持續成長
近期台積電鼓勵員工休假，被外界解讀為產業利空，造成股價不斷破底。另外，中美關係緊張，外媒也解讀「矽盾」反而將台積電與台灣半導體產業推向風口浪尖。台積電今（26）日晚間信心喊話，重申並未強迫員工休假或有任何無薪假計畫，對第四季包括營收與獲利表現的預測範圍並未改變， 2023年仍會是成長的一年。同時也會持續投資台灣，並策略性強化海外的投資以及生產據點，以確保在產業的領先地位。
台積電今日晚間針對近日媒體報導補充說明如下，台積電向來期許同仁追求工作與生活的平衡，總裁魏哲家日前在內部談話中對同仁表達誠摯感謝，同時也盼望同仁不只與公司並肩打拼，在辛勤工作之餘，生活逐漸正常化的狀況下亦能多把握與家人相處的時間，能透過「正常休假」充電後繼續努力工作。台積電重申並未強迫員工休假或有任何無薪假計畫。
台積電指出，全球數位化的趨勢不會改變，公司將繼續秉持領先技術、卓越製造及客戶信任，與客戶一起成長。公司仍維持10月13日法說會中所發布之內容，對於2022年第四季包括營收與獲利表現的預測範圍並未改變，同時也重申，2023年仍會是成長的一年。
台積電進一步表示，半導體產業鏈極為複雜，多年來已經形成全球極有效率的分工，台灣半導體製造業的「群聚」效應，從歷史經驗來看，台灣供應鏈比全球任何地方的韌性都高，使得公司可以以最佳的成本以及最高的效率為所有客戶提供最好的半導體製造服務。
台積電指出，將持續投資於台灣，同時，為繼續對全球客戶提供最有韌性的服務，也會在考量成本、效率以及各種內外在環境因素的前提下，繼續海外擴廠計畫，策略性強化海外的投資以及生產據點，以確保公司在產業的領先地位。