感謝其邁協助度過疫情難關　逾百部計程車挺邁再拚4年

為感激高雄市長陳其邁疫情期間協助計程車渡過寒冬 ， 今 (26) 日下午有逾百部計程車駕駛舉辦「 2022 計程車挺陳其邁誓師大會」陳其邁除感謝運將在防疫期間與平時對社會的付出外，也表示，疫情趨緩後觀光客陸續湧入，未來郵輪會停靠高雄港，計程車需求增加，市府將著手規劃相關路線。

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▲陳其邁的計程車誓師大會今天下午在鳳山區的競選總部前廣場盛大登場，立委李昆澤，高市議員陳慧文、林智鴻、邱俊憲均到場相挺。(圖／記者郭凱杰翻攝)

陳其邁的計程車誓師大會今天下午在鳳山區的競選總部前廣場盛大登場，立委李昆澤，高市議員陳慧文、林智鴻、邱俊憲均到場相挺， 150 部計程車與司機排排站，支持陳其邁再拚 4 年。

▲現場黃色車陣配上陳其邁粉色系的旗海，陳其邁也支持者一一致意。(圖／記者郭凱杰翻攝)

計程車客運後援會會長甘光華為感謝陳其邁在疫情嚴峻時積極和公會溝通，協助計程車業者度過寒冬。有人還攜家帶眷到場支持，現場黃色車陣配上陳其邁粉色系的旗海，陳其邁也支持者一一致意。大家一同來支持陳其邁競選連任。

甘光華致詞時表示，這兩年來因為疫情的關係，計程車的收入減少，三級警戒期間民眾都在家減少外出，民眾少出門代表對計程車的需求減少。他感謝陳其邁市長聆聽基層的聲音，對於疫情帶給產業的衝擊推出許多政策，是最照顧計程車業者的市長。

三級警戒期間餐飲業禁止內用，陳其邁內用，結合餐飲業及計程車業者推「高雄好家載」活動，鼓勵民眾用計程車外送餐點消費，製造餐廳跟計程車業者雙贏的局面；招募熱血計程車提供長者免費接送施打疫苗的服務，增加計程車駕駛的工作收入還有提供更多元的服務管道；與此同時發放免費快篩給計程車駕駛，保障駕駛、乘客的健康。

陳其邁一開始先感謝現場的計程車業者放下手邊的工作到場支持，也感謝疫情期間許多熱血運將投入市府防疫計程車、熱血計程車的政策，第一線載運歸國旅客、確診個案還有施打疫苗的長輩，為了照顧這些第一線打拚的計程車司機，除了各式防疫物資、補貼，還總共發了 6 萬多支的快篩給計程車產業。