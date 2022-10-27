限5天！全家花月嵐拉麵2碗99元 7-11森永聖代買一送一
超商本周限定優惠更新！7-11明（28）日起限時5天開跑，本周同樣祭出10品促銷，其中4款商品都是買一送一，包括洽洽焦糖瓜子（85元）、舒味思氣泡水（35元）、荔枝海鹽能量飲（30元）及葡萄王薑黃飲（99元），全都價格直接砍半，首推耐喝的氣泡水及唰嘴的瓜子最值得入手。另一亮點則是農心海鮮烏龍麵買2送1，除了不錯吃之外，平均每包26元是月底省錢好夥伴。
因應萬聖節到來，7-ELEVEN明日起（28）日同步舉辦「萬聖派對」，加碼加倍佳棒棒糖及5款冰品買一送一，活動品項包括森永聖代、ICE比菲多冰棒、阿奇儂香草冰雞淋、胖虎×阿奇儂雪糕，最低13元起開吃。其中冰品最推森永聖代，多數網友皆表示好吃，且買一送一平均35元，相當於是到日本買的價格；門市另有茶葉蛋任選第2件5折，等於「加蛋」5元。CITY飲品指定4款同品項第2杯10元，其中原價55元的脆酷摩卡咖啡，平均特價33元、相當於5.9折。
全家會員優惠即起至10月30日前，本周海報也是17款商品，不過買一送一只有一款，也就是和7-11「同款」的洽洽瓜子，除了規格比較大包、另外也多了海鹽口味可選。其餘大多是買2送1（6.7折）及加10元多1件，其中辛拉麵平均26元，以及全家自有品牌FMC 7.77沙瓦系列平均45元、約是6.5折。
每周末限時五六日登場的「康康5」，明（28）日連續三天開跑，本周咖啡祭出大杯美式2杯55元，平均28元、約6.1折，且同樣開放線下購買可線上APP寄杯，冷熱皆可換且跨店無兌換期限，但包含之前買過的同品項，每人寄杯庫存上限10杯。買一送一共3品，其中兩款和7-11一樣都是舒味思氣泡水及加倍佳棒棒糖，另一款則是伊藤園麥茶。如果想吃豪華一點的泡麵，花月嵐大蒜拳骨拉麵2碗99元，是原價6.3折，單碗平均不到50元。
萊爾富即日起至11月1日推出限定優惠，結帳時憑LINE官帳條碼就可享最低5折起。共推出9款促銷商品，本周主打乳製品，光泉午后時光重乳金麥奶茶、ROASTA咖啡拿鐵及黑嘉麗軟糖都是買一送一，其他乳製品優惠還有瑞穗調味乳3件7.5折、統一營養強化牛乳3件80元，等於一大罐400ml特價27元。