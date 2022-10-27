矽谷生活寫照　「演算法主導了我們的世界！」

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孫珍理近日接受中央社專訪有感而發，「演算法主導了我們的世界！」而那幾乎是任何外地人進入美國生活大教室的第一堂課。
一落地是「行」的體驗，她先面對矽谷重要交通脈動在尖峰時間無窮盡的塞車。她觀察，為了紓解高速公路的大量車潮，谷歌地圖的演算法把用路人導向地方道路，結果卻讓地方道路與高速公路都塞，居民飽受其苦。
以舊金山灣區佛利蒙特（Fremont）為例，市政府為了對抗演算法對交通的影響，採用最原始的方式，把原本單線兩個車道的地方道路縮減為一個、製造塞車，好讓谷歌地圖把車流導回高速公路，不過民眾也因為少一個使用車道而非常不方便。
外派矽谷之初的「奇遇記」還包括網路服務和台灣的反差。她從台灣帶到美國的蘋果智慧型新手機，竟然與當地電信服務商「水土不服」，以至於多天沒有網路。她向同事借網路熱點，只得到3G的訊號，相對於「台灣399元吃到飽、12G方案」，她說，同事每月付出80美元（約新台幣2480元）資費，「用美國的標準，還覺得很便宜」，
有點熟悉又有點陌生，成了這段駐外生涯的起點，也給了孫珍理許多有趣的故事和反思。
她和美國學者、官員的對話中觀察到，科技公司有能力把人類送上月球、加州高鐵卻蓋不成；美國能夠做星鏈（Starlink）通訊系統，但是柏油道路坑坑疤疤；加州的經濟體全球第5，社會階層卻愈趨兩極化；「時間即金錢、金錢可以買時間」，舊金山灣區的高速公路在今年實施「共乘車道」改名「快速車道」要收費，而費率是取決於隔壁車道的車流有多洶湧。
在近兩個月與矽谷近距離相處，她的心得之一是「台灣要有自己的敘事論述」。她認為，矽谷不是世界的常態，在矽谷或美國有其成功的方程式，雖然美國文化影響很大，但不是每個國家都要走美國路線，而台灣用自己的方程式也走到了目前為止的成功。
她把台灣科技業定位為「全球領導群中的謹慎追隨者、特重精準投資」。她說，在過去歷任科技組組長的努力下已經有很好的傳統，連結台灣的新創事業是「基本盤」，而現在台灣的半導體業與美國站在同一陣線，雙邊機會多，至於她的背景和人脈可以更著力貢獻的是串連學界的國際合作。
以為孫珍理一路是學霸嗎？她自嘲，當年大學聯考數學成績沒有達低標，很多需要數學加權的科系不能填，「非常感謝中央大學機械系收留我」。
還記得在史丹佛大學經過一年半繁重、緊繃的碩士課程，回台後孫珍理在台南老家過了近3個月「阿宅的生活」。直到她的姊姊、政大傳播學院教授孫秀蕙看不下去，出了一個獨特的點子，「妳去環遊世界，我幫妳出旅費」。
沒人逼她之下，孫珍理說自己「羞恥心頓生」，用最原始的求職方式「買份報紙，看徵才廣告、投履歷」，找到她的第一份工作。
在一年多效力科技業期間，她多次到日本與美國出差、接產學計畫，她自忖「什麼是適合自己一輩子做下去的志業？」她認真考慮研發或學術工作，加上小時候受祖父「多出國看看」的影響，決定攻讀博士班。
在柏克萊的研究生涯，她因個人因素感到掙扎，又是家人的一句話，她的母親、生前曾任成功大學都市計畫系主任黃秋月說，「唸不下去就回台」、「所有事情都很辛苦，喜歡又做得來是幸運的事」，有如一記對她的當頭棒喝。
彼時她的指導教授與美國國家航空暨太空總署（NASA）的研究計畫經費只有3年，她後來到電機系修課、當助教，由電機系幫她出學費。交出博士論文原稿那一刻，她收到「一根棒棒糖」，自問「就這樣？」，原來人生翻頁又是另一個篇章。
在和孫珍理的訪談中，她循循善誘的特質明顯，自帶幽默、動輒「金句大爆發」，擅長以她挫敗的小故事鼓舞別人。
她提到，在「麻雀雖小、五臟俱全」的國立台灣科技大學任教，對技職教育有深刻體驗，但也被台灣少子化的浪潮打到，「屢被學生分手頗傷心」。
有一年她只剩下一名研究生時，她覺得要對自己做出改變，本著「不論在什麼地方，做正確的事，都可以對某些人有幫助」，她主動向台灣大學投遞履歷表、獲聘機械系任教。
理工背景出身、帶著人文的關懷，孫珍理以愛貓出名。她這次帶著飼養10年的愛貓同行出國工作，結果貓咪時差嚴重、不好好進食。面對著與台灣迥然不同的環境，貓咪選擇躲在客廳的至高處好幾天，只是俯瞰新一切。
若說人貓有相通之處，那是「走出舒適圈、不斷翻頁才能看到新風景」。矽谷的塞車、海外住宿、網路與氣候變遷的適應等，對她都已經是駐外生涯翻過的前一章。
台大教授借調科技組組長，意味著時間要繞著太平洋兩端的時差走，學校與公務並行，但也是拜科技之賜，才讓這一切成為可能。跨國多工的成功心法，孫珍理分享另一個金句：「今日事、今日畢，今日不畢、永遠不畢」。（編輯：韋樞）1111024