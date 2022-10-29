風流倜儻一輩子　越南末代皇帝保大帝

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雖然保大帝對阮有氏蘭一開始真的很好，不但讓她穿著只有皇帝能穿得明黃色，且婚後立刻被冊封為「南芳皇后」，尤其阮有氏蘭的容貌美豔，擁有東亞最美皇后的稱譽，1939年南芳皇后伴隨保大帝訪問歐洲，掀起了「南芳皇后風潮」，外國媒體紛紛報導阮有氏蘭的美麗側顏，以及她高超的時尚品味。彼時的保大帝是真心寵愛阮有氏蘭，甚至和阮有氏蘭陸續生下2個兒子和3個女兒。
但好景不長，保大帝在婚後很快便納了妃嬪，在1940年將裴夢蝶納入順化宮中，跌破眾人眼鏡的是側妃並沒有比皇后漂亮，而且曾離過婚。不過，她十分忠誠，無論保大帝流亡到何處，她都陪著保大帝四處奔走，連保大帝逃到巴黎，她也一路相隨。雖然終生沒有獲得扶正的機會，仍然替保大帝生下1子和1女。保大帝1946年逃到香港時，也納了1名香港舞女黃小蘭為妃，並和對方生下1個女兒。1955年保大帝正式退位，被逼到法國，從此再也回不到越南。不務正業的保大帝，可以說是一輩子都在逃亡，且處處留情，即便沒有一個妃嬪的容貌能媲美阮有氏蘭，保大帝仍到處納妃。
南芳皇后則為了照料5個小孩，而沒有跟隨保大帝到處流亡。並且經過生育5個小孩，南芳皇后的容貌早已沒有年輕時秀麗，但她仍積極為女權發聲，而且投身公益，因此不論是越南人民或歐洲人民都相當喜歡她，經常在報紙上報導她的佳績和穿搭。作為皇后，阮有氏蘭雖然被冷落，卻從未被抓到出軌，安份守己地把5個小孩拉拔長大。可能她也沒想到，當初口口聲聲說只偏愛她一人的保大帝，最終連她心臟病發，在法國農村下葬時，都沒有出席葬禮，晚景淒涼，而受到世人的垂憐。
保大帝早在南芳皇后去世前，便跟法國籍女子莫尼克·瑪麗·尤金·博多同居，當時他已年屆60歲高齡，而莫尼克只有26歲。當他70歲時，正式迎娶年僅36歲的莫尼克為妻，甚至以廢帝的身份封她為「泰芳皇后」。相較於早逝的南芳皇后，保大帝活很久，甚至在晚年出了一本回憶錄，名為《安南之龍》，記錄自己早年沒有退位的生活，更直言自己當皇帝的21年，完全是魁儡，自己一點權力都沒有。最後，保大帝在83歲時，在1997年於法國去世，終生無法回到母國越南。