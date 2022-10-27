超商雙11開喝！特濃美式36杯1111元 特濃拿鐵每杯37元
迎接即將到來的雙11購物節，萊爾富宣布成立「萊爾富線上購物」電商平台，首波販售品項數約5000品，並祭出全站商品最低1折起，平日一到五上午10點更限時開賣「今日爆殺」商品吸客。此外，11月9日至11月11日有雙11限時咖啡優惠，在門市及APP整買零取，同步推出特濃美式咖啡36杯或特濃拿鐵咖啡30杯，都是1111元均一價，平均每杯最低31元起。
萊爾富今年從消化賣家大量交寄包裹的角色，變成積極參戰的電商平台，在雙11前夕推出「萊爾富線上購物」，並祭出多項開站慶活動，包含註冊禮、首購禮、回購禮、免運活動與每日免費玩轉盤，抽100元購物金等好康。即日起至11月15日，新註冊成為「萊爾富線上購物」會員，送單筆滿399元現折50元優惠券；同一期間，新註冊會員完成首筆訂單不限金額，加送大杯熱美式、大杯冰美式、曼陀珠葡萄3選1。
為了慶祝開站，即日起至11月15日在「萊爾富線上購物」消費，全館常溫超取訂單(不含箱購)滿99元可享免運。為了增加會員的黏著度，萊爾富也推出每日可免費遊玩1次的轉盤遊戲，獎項包含頭獎100元購物金、二獎9折券、三獎9.5折券及再接再厲，會員每日最高可抽中百元購物金，中獎機率高達6成。
鎖定愛喝咖啡的民眾，萊爾富也規劃雙11咖啡優惠，11月9日至11月11日於門市及Hi-Life VIP APP整買零取，同步推出特濃美式36杯或特濃拿鐵30杯，都只要特價1111元，最多現省869元，相當於下殺5.6折。雙11咖啡優惠可透過紙本券寄杯，或是選擇存入APP寄杯跨店領取。