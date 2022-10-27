奈格颱風最快今生成！迎風面入夜變天 週末須防劇烈降雨
中央氣象局表示，今（27）日天氣與昨天類似，白天溫暖，早晚涼，各地大多為多雲到晴、陽光露臉的天氣，只有宜、花地區及大臺北山區有局部短暫降雨，午後南部山區亦有零星短暫陣雨。今晨最低溫為花蓮縣鯉魚潭的15.4度，各地低溫普遍為19至21度，到白天溫度上升，感受溫暖微熱，北部及宜、花高溫為26至28度，中南部及臺東為28至31度，要注意這樣的天氣型態日夜溫差較大，尤其在中南部地區更明顯，請適時調整穿著以免著涼。
不過到晚上，隨著東北風增強，水氣逐漸增多，桃園以北及東半部地區降雨機率增加，開始出現些零星降雨，轉為陰雨的型態，請注意天氣的變化，晚上外出建議攜帶雨具備用。週末受熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，北部、東半部地區及恆春半島水氣再增多，降雨較明顯、持續，有局部大雨發生的機率，而其他地區雲量也增多；降雨程度視熱帶系統的強度及路徑而定，仍有不確定性。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮，在「三立準氣象．老大洩天機」專欄撰文表示，今晨各地區平地最低氣溫大都在17至19度，中南部山區有零星飄雨。最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日各地大多晴時多雲；中南部山區偶有零星少量飄雨的機率；冷空氣減弱、氣溫升，白天舒適微熱，早晚涼；各地氣溫：北部18至30度，中部18至32度，南部19至33度，東部17至30度。今晚迎風面水氣略增，北海岸及東北部有局部短暫小雨的機率。
明日、週六迎風面水氣逐日增多，桃園以北及東半部有局部短暫雨，週六迎風面降雨更趨明顯；背風面仍為晴時多雲的天氣。下週日至週三東北季風及颱風外圍環流影響，迎風面有「劇烈降雨」，中南部亦轉有局部雨；會帶來多少雨量？視「奈格」路徑而定，需再觀察。
吳德榮指出，最新中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，菲律賓東方海面的熱帶低壓，有發展成「輕颱奈格」的趨勢。26日20時歐洲系集模式與最新「路徑潛勢預測圖」類似，模擬路徑大多呂宋島附近轉北、再轉東北大迴轉，皆有很大的「不確定性」 ；奈格行徑若在「潛勢預測路徑」東側迴轉的、威脅較輕；若在「潛勢預測路徑」西側迴轉的、則威脅加劇。預報資料將會如何調整？至為關鍵，應密切觀察。（編輯：倪浩軒）