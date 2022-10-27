「奈格颱風」生成了！最新路徑影響曝光　最快週日發海警

▲日前位於菲律賓東方海面的熱帶性低壓（TD27），今（27）日早上已正式發展成為今年第22號颱風，中文譯名為「奈格」。（圖／翻攝自日本氣象聽）
▲日前位於菲律賓東方海面的熱帶性低壓（TD27），今（27）日早上已正式發展成為今年第22號颱風，中文譯名為「奈格」。（圖／翻攝自日本氣象聽）

記者張志浩/綜合報導

2022-10-27 09:29:212022-10-27 10:47:07

日前位於菲律賓東方海面的熱帶性低壓（TD27），今（27）日早上8點已正式發展成為今年第22號颱風，中文譯名為「奈格」（Nalgae，北韓命名，原意為翅膀）；中央氣象局預估，奈格將朝靠近菲律賓，並在呂宋島或巴士海峽附近區域「北轉」靠近台灣，今明兩天其強度還有發展空間，預估會達到中颱以上，氣象局最快也可能在下週日（10/30）發布海上警報，並不排除發布陸上警報的可能，將持續觀察要路徑和暴風半徑的變化，民眾請多加留意。

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根據中央氣象局資料顯示，奈格中心位置在北緯12度、東經132度，以每小時10公里速度，向西北西進行，中心附近最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，七級風暴風半徑 100 公里。

中央氣象局預報員張承傳表示，奈格颱風生成後，在週六（10/29）前都會穩定朝向西北西移動，且強度因環境適合發展還會變強，會達到中颱，以目前預估路徑來看，奈格颱風會在通過呂宋島後北轉靠近台灣，觀測重點是其本身的「移動速度」和「北轉位置」，預計最快在下週日就會發布海上警報， 不過張承傳也提到，奈格颱風在北轉靠近台灣時，因為環境狀態不適合發展，強度會削弱，估計在下週二、三（11/1、11/2）整個颱風最靠近台灣。

氣象達人、天氣風險管理公司總經理彭啟明表示，奈格颱風前期將往西北方向移動接近菲律賓呂宋島，在週末期間到下週初期逐漸北轉，但轉向的位置相較過去幾天的預報，有比較接近臺灣的趨勢，也因此對於臺灣的威脅程度有所提高，有機會帶來較大影響，預估在週日到下週二、三北部、東半部至恆春半島地區都可能會有局部較大雨勢，西半部地區天氣變化的程度如何還需要觀察這個系統北轉的位置而定，山區有短暫陣雨機會，平地也可能下雨。

氣象專家賈新興則直指，「太平洋高壓的強度」會是影響奈格颱風路徑的關鍵，若太平洋高壓夠強，則有機會將它推到南海，對台灣影響較小，但若太平洋高壓不夠強，配合北方的槽線，可能就會讓它靠近台灣，影響加劇。

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