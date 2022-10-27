「奈格颱風」生成了！最新路徑影響曝光　最快週日發海警

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中央氣象局預報員張承傳表示，奈格颱風生成後，在週六（10/29）前都會穩定朝向西北西移動，且強度因環境適合發展還會變強，會達到中颱，以目前預估路徑來看，奈格颱風會在通過呂宋島後北轉靠近台灣，觀測重點是其本身的「移動速度」和「北轉位置」，預計最快在下週日就會發布海上警報， 不過張承傳也提到，奈格颱風在北轉靠近台灣時，因為環境狀態不適合發展，強度會削弱，估計在下週二、三（11/1、11/2）整個颱風最靠近台灣。
氣象達人、天氣風險管理公司總經理彭啟明表示，奈格颱風前期將往西北方向移動接近菲律賓呂宋島，在週末期間到下週初期逐漸北轉，但轉向的位置相較過去幾天的預報，有比較接近臺灣的趨勢，也因此對於臺灣的威脅程度有所提高，有機會帶來較大影響，預估在週日到下週二、三北部、東半部至恆春半島地區都可能會有局部較大雨勢，西半部地區天氣變化的程度如何還需要觀察這個系統北轉的位置而定，山區有短暫陣雨機會，平地也可能下雨。
氣象專家賈新興則直指，「太平洋高壓的強度」會是影響奈格颱風路徑的關鍵，若太平洋高壓夠強，則有機會將它推到南海，對台灣影響較小，但若太平洋高壓不夠強，配合北方的槽線，可能就會讓它靠近台灣，影響加劇。