高端與中資合作二期臨床　民眾黨團籲陳時中說清楚

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邱臣遠質疑，「現在港資不是認定為中資嗎？」高端被政府視為戰略物資，卻委託具中資背景的企業進行臨床試驗，重要數據面臨滲透風險，衛福部長薛瑞元後知後覺，相關答覆也答覆不清，呼籲政府說明中資企業能否承接國產疫苗臨床試驗。
邱臣遠指出，2021年全台缺疫苗時，時任指揮官陳時中不准中間商與民間捐贈者向BNT代理商「復必泰」洽購，連民間捐贈疫苗都不准貼有復必泰標籤，指揮中心拿疫苗採購抗中，然而高端從「抗中疫苗」，如今變成「靠中疫苗」，執政黨疫苗政策有雙重標準，政治考量遠比科學專業考量還重。
邱臣遠表示，高端爭議都是在陳時中擔任指揮官任內發生，呼籲陳時中應該出面說清楚，不能一再切割。他呼籲，衛福部應要求高端公司儘速公布二期臨床試驗過程及結果、經濟部投審會要釐清丘以思公司的資金來源、背景及其母公司是否為中資、上百萬台灣人白打疫苗，浪費將近40億納稅錢，陳時中也要負起全責，出面道歉。
立委張其祿指出，回顧高端2022年近幾個月的股價與交易量情形，每當高端釋放公司前景大好的資訊，如「WHO STV全球團結三期試驗」進入數據分析階段、高端在巴拉圭三期數據優於AZ疫苗等消息，高端股票就會出現高於平常的交易量，隨後股價再度下跌，高端股價從最高417元摔到近期60元出頭，股民叫苦連天，金管會9次移送相關資料給地檢署，但至今仍沒有下文。
張其祿表示，相比過去台灣東洋公司爭取代理BNT疫苗破局，疑牽涉內線交易，士林地檢署在一年之內從接獲線報到搜索東洋公司、傳喚嫌疑人，動作迅速。反觀高端股票交易異常，地檢署偵辦力道與積極程度卻有天壤之別，很難讓人不懷疑其中有高層護航。如今高端疫苗審查補件若無法在10月底前完成，EUA將被廢止，勢必再度衝擊股價，被套牢的小股民只能欲哭無淚，卻等不到檢調機構一個說法。
張其祿表示，民眾黨並非反對國產疫苗政策，在疫情緊急、不確定是否能順利採購外國疫苗時，發揮自主研發能力儲備防疫量能，絕對是正確的政策。然而高端疫苗自研發以來，交易異常事件頻傳，審計部也多次指出實驗資料與合約不公開透明，期待檢調機構能不畏懼上級與政治的壓力，秉持獨立公正精神，盡快向大眾交代調查進度與成果，勇敢揭露真相。
台北市中正、萬華區市議員候選人吳怡萱表示，「抗中保台保的不是台灣，而是民進黨的政治舞台！」高端可由中資公司試驗，BNT卻不能是上海公司代理，雙標真的沒有下限。綠營過去不斷說服民眾相信政府、相信黨，但高端戰士的「台灣價值」儲值完，才發現其中原來帶點「紅」，打完三劑不能去日本，保護力不公布，三期沒做完國際不承認，投審會公告一堆缺失，但最該下台負責的陳時中，但卻先落跑去選台北市長了。
最後，民眾黨呼籲，政府對中資企業態度應該要一致，衛福部須清楚說明丘以思公司承接高端臨床試驗是否妥當，檢調單位也務必以相同標準及偵辦效度查辦高端公司疑似內線交易案，以昭公信，維護司法公平正義。