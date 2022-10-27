金融市場出現轉折信號？謝金河揭5指標：投機力開始反撲

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不過歷經漫長的10個月跌勢，謝金河認為現在出現幾個轉折訊號，接著列舉如下：
1.美元強勢是不是到盡頭？美元指數到114.788之後回到109.54，最近英鎊，歐元彈升，英國政府改組，市場反應正向，英鎊從1.035到1.1626，歐元從0.9538彈上1.0079。亞洲貨幣也見到央行出手止貶，日圓從151.94拉升到146.3，中國人行拉升人民幣從7.309到7.171，韓元已經一個月未再創新低，台幣到32.335，央行也有阻貶空間...美元反轉，金融市場會紓緩壓力。
2.代表風險投機的比特幣經過七成大跌，在19000美元左右止跌，26日上漲逾5％，站上20854美元，這是比特幣大跌後最強力的一記反彈，代表市場投機力開始反撲。
3.大家注意的升息，美債一年期殖利率最高4.658％，10年債到4.25％後已停下腳步。現在美國大企業利空頻傳，這幾天微軟，Google，Amazon股價大跌，今晚Meta可能出現災難性大跌，美國剩下兩次升息，可能會比市場預期小一些，巿場有喘息機會。
4.這次廿大衝擊亞洲很大，尤其是中港台股市，香港首當其衝，台灣也成重災區，很多專家不斷拉高分貝，訴說台灣的戰爭風險，像最毒舌的InTel季辛格甚至說要把半導體供應鏈移走，台積電成了外資提款機，而魏哲家的休假説又給市場帶來壓力，台股跌至12629.48，把1990年的12682都跌破。昨天聯電公布第三季大賺270.55億，Eps2.19元，前三季純利681.84億元，Eps5.49元，股價最慘35元，市場的恐懼已經不問價值了。
5.這次美國道瓊工業指數已經從28660.94彈升到32172.42，已經拉升3511.48，彈幅12.25％，費城半導體指數也拉升15.82％，台股仍在驚慌破底中...也許大家的心情可以調整一下。現在油價，天然氣，糧食價格都已經離最高價很遠了！（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。