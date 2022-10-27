慶雙11！嵜本SAKImoto「買一送一」：果醬、飲品全部半價
來自日本大阪的「嵜本SAKImoto」，登台後帶起一波生吐司風潮，吐司口感鬆軟潤澤，連蛋奶過敏兒都能吃，立刻在台灣市場暴紅。除了柔軟的吐司之外，另一特色便是「工匠級」的純手工果醬，多達15種口味可選擇搭配。因應即將到來的雙11大檔，嵜本SAKImoto一口氣發動11天促銷活動，全面祭出果醬、飲品買一送一優惠。
SAKImoto宣布提前開跑1111活動，11月3日至11月13日連續11天，祭出日本進口果醬及門市飲品買一送一，無疑是囤果醬的絕佳入手時機。此次活動十分有誠意，果醬買一送一不限口味，3大系列「寶石果醬、珠光抹醬、和風抹醬」共多達15種口味可選，贈送口味則是隨機，實體門市、線上官網將同步開跑。除此之外，到門市買飲品，另一杯由SAKImoto免費招待，贈品限同品項、冰熱。
如果等不及雙11促銷，台中居民先衝新光三越快閃店，即日起至10月31日前同享日本進口的&Jam果醬買一送一，也是3個系列、15款不同風味任選。要注意的是，果醬開封前可以放在陰涼乾燥處，不過開封後就必須放入冰箱冷藏；使用時必須用乾燥的湯匙挖取，才能防止細菌、水氣入侵。
以百變造型聞名的雞蛋糕品牌KADOKADO，今（27）日起至10月31日限時五天，在忠孝sogo推出「幸運紅龜粿」系列，六顆特價168元，買就可抽籤一支，有機會免費獲得價值100元的龍蝦／帝王蟹／墨魚／白鯧魚雞蛋糕1支。
「幸運紅龜粿」系列一套六款，印有吉祥、高升、平安、喜樂、富貴、豐年，三顆售價88元、六顆特價168元，還特別用祈禱求神文牛皮紙袋包裝，創意效果十足。買「幸運紅龜粿」三顆者加價128元、六顆者加價99元，可另外獲得幸運紅龜粿帆布環保包。