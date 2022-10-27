台灣疫情降級關鍵？李秉穎：死亡率至少低於流感

我國防疫政策持續放寬進行，不過在本（10）月邊境解封之後，台灣疫情仍未脫離高原期，ACIP召集人李秉穎今（27）日上午接受資深媒體人周玉蔻廣播節目採訪時被問到何時能再降級？李秉穎指出，死亡率至少要低於或接近流感，才有進一步降級的可能。
李秉穎表示，目前我國每日確診人數約3.5萬上下擺動，不過每天的重症死亡人數也有20、30人，如果要提到降級，至少死亡率要接近流感，否則在經濟發展上付出的成本太高，我們現在還是要持續通報，未來才能依據數據提供防疫政策方向，至於確診隔離天數是否縮短？李指出，這會是未來的方向，「但這沒有對錯問題，只有觀點不同」。
而九合一大選將至，如果每日確診者4至5萬人，或降至3.5萬人，每週就有近20萬國人不能投票，周玉蔻提到，雖然散佈在不同選區很難預估影響程度，不過這也不是個小數字，未來要如何因應？李秉穎僅回應，這只能交給立法院制定相關規則，這次的大選恐怕是敢不上。
對於第四劑接種建議，李秉穎指出，目前看來，原始株疫苗的效果和次世代疫苗相比並沒有相差太大，因此還是建議高風險族群盡早施打，由於我國疫情不是突然間的爆發，整體的疫情流行曲線也會不同，不過以台灣的狀況來說，對於醫療量能的維持比較有幫助，沒有缺床的問題，不過時間軸就會拉的比較長。