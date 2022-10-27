三峽母女遭軍卡輾斃！他嘆「致命關鍵」：機車族被洗腦
新北三峽日前發生一起嚴重死亡車禍，一輛國軍的軍用卡車，行經新北市三峽介壽路二段，右轉時不慎與機車擦撞，機車上一對母女檔，43歲的媽媽與6歲女兒重摔倒地，當場失去生命跡象，緊急送醫仍宣告不治。而長期關注交通議題的網紅「Cheap」也發文評論本案，認為車禍癥結點在於機車族長年被教育習慣於從右側超車，讓他感嘆「政府教育洗腦機車族」。
據了解，該輛軍用卡車是從中壢補給分庫，開到三峽分庫載運物品，25號上午7點多，行經介壽路二段6巷右轉時，軍卡已提前打右轉燈，但疑似因視線死角，與右側騎機車的母女發生碰撞，母女倒地後被車輪推輾壓過，雙雙宣告不治。肇事駕駛27歲的陳姓阿兵哥訊後無保請回，詳細責任歸屬仍待釐清，軍方則表示對此不幸意外深表遺憾與不捨，已指派單位高階幹部慰問家屬，並通令所屬加強行車安全教育及防衛駕駛觀念，確維行車安全。
網紅Cheap昨晚在個人臉書發文評論此事故，認為「錯在機車不應該右側超車，實在太危險了，超車應該往左，但長年以來，我們政府教育、洗腦機車族，靠右行駛、往右行駛比較安全，左邊則有可能有禁行機車，這才導致一些駕駛喜歡往右邊鑽」。
另外Cheap也指出，「平面道路的路肩應該取消做成人行道，才不會讓機車覺得可鑽過去」。貼文引發熱議，網友紛紛在底下留言回覆說，「我們還要被慢車道+禁行機車害死多少騎士才會覺醒？」、「機車靠右好安全+三不管的超寬路肩，根本就是這次事故的主因，歷年的交通部不用負責嗎」、「政府與整個社會強逼機車靠右，然後造成死亡車禍再來說機車好危險」。（編輯：倪浩軒）