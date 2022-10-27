李妍瑾突曬「躺床照」霸氣認愛AV導演圤智雨：成了狗男女
37歲女藝人李妍瑾今（27）日認愛AV導演圤智雨，不僅曬出兩人床照放閃，也親自透露兩人會在一起的原因「因為狗小孩們，近一步了解對方，成了真正的狗男女」，用80個字向圤智雨告白，霸氣認愛。
李妍瑾在臉書發文，透露和圤智雨在一起的原因，「我們因為狗小孩們，近一步了解對方，成了真正的狗男女，我死會了，不要問我愛他什麼，因為我會在一起我自己都覺得是個謎，而且天天分分鐘都有想捏死他的心，感覺多一個兒子」。
事實上，李妍瑾今年8月被爆料曾介入一位天道盟某位大哥的婚姻，甚至接受對方每個月30萬元的包養，對方隨後也公開發文向老婆懺悔。而李妍瑾則是先發文澄清，後來又發出「不自殺聲明」，讓人霧裡看花。
不過，李妍瑾在8月也曾接受AV導演圤智雨的邀請，擔任AV男優海選評審，創造許多話題，也顯現兩人好交情。當時圤智雨也發文，表示李妍瑾超級喜歡他的狗，甚至還說要用30萬買回家，讓他當時忍不住笑罵「妳發燒喔」，並PO出一張李妍瑾「全裸」與狗狗自拍的性感照，讓網友興奮直呼「嫁給導演就免費有了波比了」、「她都脫給你看了，還放狗幹嘛啦」、「嫁過來沒問題」，如今李妍瑾霸氣認愛，看來愛苗從當時就已悄悄點燃。（編輯：郭佩蓉）