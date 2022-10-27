奈格颱風路徑向西調整！對台威脅大增 下週二、三最接近
今年第22號颱風「奈格」今（27）日上午8時生成，原先中央氣象局預估，奈格颱風可能在登陸呂宋島後逐漸北轉，但最新預測卻大幅修改了路徑預報，奈格颱風恐在下週日到週一（10/30~10/31）穿越呂宋島進入南海後、在呂宋島西側近海才開始逐漸北轉。氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮提醒，雖然目前奈格颱風路徑變數還是很大，不過各國模式都預估北轉機率相當高，下週二、三（11/1～11/2）最接近台灣陸地，是否會直撲台灣而來，要看副熱帶高壓東退導引奈格颱風北轉的時間點而定，「秋冬季從南邊來的颱風，幾乎都會與東北季風產生交互作用，如果按照目前氣象局預測走向，北部、東半部地區雨勢恐怕會相當驚人，民眾千萬不可大意！」
到下週日（10/30）之前奈格颱風逐漸往呂宋島方向前進的過程中，由於海溫高、風切小，奈格颱風將會快速發展，氣象局預估至少會達到中度颱風以上的強度，雖然颱風登陸呂宋島後結構可能會受到地形破壞而減弱，但中心穿越陸地進入南海後，很可能會進一步重整並且再次增強，北轉往台灣而來時，強度還是不容小覷，假如預測路徑沒有太大變化，這次海上及陸上颱風警報恐怕都躲不過。
雖然目前仍有模式預測奈格颱風通過呂宋島後，會持續朝西前進逐漸遠離，但這樣的模式預測機率正在下降中。吳德榮指出，奈格颱風目前是沿著副熱帶高壓邊緣導引向西移動，之所以後續會北轉，是因為北方槽線南下使得高壓減弱，導致導引氣流改變而北轉，這種案例通常轉向的速度會比較慢，因此影響台灣的關鍵，就在於奈格颱風「何時轉、角度有多大」而定。
吳德榮說，假如奈格颱風在呂宋島東側或是接近呂宋島陸地就提前北轉，那麼會從台灣東部外海掠過，頂多增強東北季風為迎風面帶來部分降雨，是影響最小的。然而目前主要的模式預測都顯示，奈格颱風極可能在呂宋島上方或通過呂宋島進入南海後才北轉，就非常有可能向台灣陸地直撲而來，或是沿著台灣東部近海北上，「一旦發生這樣的狀況，由於颱風本身環流加上東北季風交互作用，產生類似共伴效應的情形，北部、東半部地區將首當其衝，極有可能出現致災性暴雨，至於中南部地區受到地形屏障，雖有雨但並不會太大。」
吳德榮強調，由於秋冬季颱風北轉後碰到冷空氣影響，通常會迅速減弱，不過即便颱風強度減弱，但帶來的雨勢還是有相當大的威脅性。目前必須緊盯奈格颱風後續北轉的時間點及角度，情況可能大好也可能大壞，預估週末就會比較明朗，提醒民眾還說奧提早做好防颱準備。