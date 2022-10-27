林佳龍確診　何博文：還有千千萬萬分身拚選戰

民進黨新北市長林佳龍確診在板橋住家進行7天居家隔離，選舉辦公室發言人何博文今（27）日上午在記者會後受訪表示，雖然確診但仍會有「千千萬萬個林佳龍分身」站出來，替林佳龍加油及在造勢場合上發聲，也會透過視訊等方式跟大家打招呼，強調配合政府居隔政策外，選務工作也持續加緊且更熱切地進行。
何博文表示，林佳龍雖然確診，但仍心心念念希望這段期間仍可以完成各項選務工作，昨天確診消息傳出後，黨內就有非常多熱心人士關心，指出未來選務工作都會有很多分身，雖然現在在隔離，但會有「千千萬萬個林佳龍分身」站出來，替林佳龍加油，也會在造勢場合上發聲，不管是車掃還是市場掃街，都會有分身代替，另外在大型群眾造勢場合上，可能會透過視訊等方式跟大家打招呼；強調最重要的是現在雖然在居隔，還是關心新北市政，重視選務進行，選辦也會積極在這段時間，除了配合政府居隔政策，選務工作將持續加緊且更熱切地進行。
林佳龍是在昨日上午與同黨宜蘭縣長候選人江聰淵，兩人合體到貢寮舊草嶺隧道合體騎單車造勢宣傳，下午就傳出林佳龍忽有發燒症狀，當時雖快篩陰性先行於家中自主管理隔離，並將下午5時原定中和區和平街黃昏市場掃街行程臨時取消。晚間再次快篩，結果呈現陽性，依醫生指示在板橋家中進行7天居家隔離，目前健康情況良好，也感謝各界關心。