民調7成3市民支持　廖裕德：推動新北雙語國際城

▲廖裕德表示民調有7成3市民支持，呼籲推動新北雙語國際城，要增加市民聽與說的能力。（圖 ／廖裕德提供）
▲廖裕德表示民調有7成3市民支持，呼籲推動新北雙語國際城，要增加市民聽與說的能力。（圖 ／廖裕德提供）

記者吳嘉億／新北報導

2022-10-27 10:55:38

曾任六屆議員的新北市議員候選人廖裕德，今（27）日再以民調顯示板橋有7成3市民高度支持「2030雙語政策」全力推展，呼籲推動「新北雙語國際城」政策，允諾進入議會後將強力監督市府加速推動雙語國際城，強調雙語教育正確的觀念是中文要學得比英文好，而不是學好英文後，中文反而退步了。

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政府推動2030雙語政策，培養接軌國際的雙語人才，從事雙語教育逾22年的廖裕德，今日以自身經驗提供學習要訣，表示打造雙語國際城，最重要的就是要增加市民聽與說的能力。

最近網路流傳不少英文創意文字或圖片，引起不少網友熱議，非常注意社會時事脈動的廖裕德特別解說這些創意內涵，其中，「把「pencil」（鉛筆）翻譯成「便所」（廁所的台語）或是「yes」翻譯成「夜市」等等」，或許大家會莞爾一笑，但如果是正式官方文件這樣呈現，會讓外國朋友們「丈二金鋼摸不著頭腦」，根本不知所云。

廖裕德表示，真正解決辦法，只要把英文依照學習的步驟，從最基礎方式，循序漸進，徹底學好，並營造一個「能說能寫」的英文環境，這些網路創意的相關問題，在未來推動雙語國際城後，將會逐漸融入生活當中，自然迎刃而解。

廖裕德強調，雙語政策全面實施後，雙語將成為青年及小孩未來在職場上謀生與求職的必備工具，強調新北市更應加速推動雙語國際城，對於青年和小孩都將有相當大的助益，允諾進入議會後一定在四年內讓市民感受到英文大躍進的成績。

這份由創意文教基金會進行的「雙語政策認知度」專題民意調查，調查時間從10月4日至6日，調查對象為板橋區民眾，有效樣本數1068份，結果有高達73.4%的板橋人表示不知道2030年台灣將成為雙語國家，但對於「請問您贊不贊成，將新北市打造成為雙語國際城？」問卷題目，有73.8%市民表示支持！在30到39歲及40到49歲這兩個年齡層的支持度更是超過8成5以上，廖裕德說，這項結果顯示板橋人對雙語國際城的期待，值得贏得台灣社會的尊敬。

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