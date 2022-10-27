越南新二代成社企CEO　台大畢業後深耕台灣

▲越南新二代李如寶成立台灣新創公司推廣母國文化。（圖／移民署提供）
▲越南新二代李如寶成立台灣新創公司推廣母國文化。（圖／移民署提供）

記者賴正琳／綜合報導

2022-10-27 11:00:34

越南新二代李如寶從300人的大型提案實作比賽中脫穎而出，並用比賽獎金來籌措創業基金，成為新創新貴。李如寶從台灣大學畢業後，為了在台推廣母國文化，利用獎金創辦了「Foodeast赴憶文化」，希望改變社會看待新二代的認同問題，期盼新二代跟她一樣，對母國文化感到驕傲。

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現年24歲的李如寶，靠著自己卓越的企劃及執行力，曾贏得企業所舉辦的台灣大型實作公益創作比賽，並獲得總獎金15萬元。有了成功的經驗、並在肯定自己之餘，遂下定決心要透過創業，實現自己的人生抱負：推廣自己的母國文化，喚起新二代族群自身文化的認同感。

李如寶說，過去，她在越南新二代和台灣人的身分間不斷的掙扎，直到一次大學時期簡報自我介紹中，發現自己的多元文化背景是別人沒有的寶藏。李如寶後來又參加內政部移民署所舉辦的「新住民及其子女築夢計畫」比賽，觀察到對身分認同也有同樣疑問的新二代，就像曾經徬徨過的自己，她希望自己有能力可以幫助新二代找到自我價值。

「創業初期也不是一帆風順」。李如寶除了遇到資金問題外，疫情衝擊也帶來了沉重的打擊。李如寶表示，疫情嚴峻的時候，為防止疫情擴散，曾一口氣取消三場關於母國文化推展活動，所有的活動食材及準備也都付諸流水。

在思考轉型後出更具越南文化特色的「心早越南」桌遊和「男孩與烏龜」繪本等商品後，近期更重新建立團隊，解決資金難題，新創事業有起色，回響也更多了，讓她感到開心，要在台灣繼續「築夢」下去。

▲李如寶製作的繪本「男孩與烏龜」受到小朋友歡迎。（圖／移民署提供）
▲李如寶製作的繪本「男孩與烏龜」受到小朋友歡迎。（圖／移民署提供）
移民署北區事務大隊台北市服務站主任蘇慧雯表示，移民署鼓勵所有新住民和新二代勇敢追夢，將社會參與的熱情，透過「築夢成果」與各界分享，「第9屆新住民及其女子築夢計畫」即日起至111年11月30日截止受理報名，築夢獎金最高8萬元，歡迎大家敢築夢、拿獎金。

另外「111年地方公職人員選舉」將近，移民署也呼籲新住民如遇有候選人餽贈不當禮品、招待旅遊或現金買票時，請勇敢舉發並撥打檢舉專線台北市專勤隊(02)2239-6393分機702，或法務部0800-024-099按4，檢舉獎金高達1000萬元，移民署與大家一起「攜手新住民，齊力斷黑金」。更多李如寶分享自己創業的心路歷程，請上移民署PODCAST節目「文化談新事」，搜尋關鍵字「文化談新事」或點擊節目網址即可收聽。

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