立委質疑數位部花近7千萬租大樓　唐鳳：符合實際需求

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立委洪孟楷詢問，目前數位部編制人數、約聘雇員額等，會如何分配至兩處辦公室？
唐鳳回應，今年到明年底編制正式員工598人，目前正式上線約300位左右，「約聘雇在我任內只需要80幾人，目前聘到20幾人」；目前本部設於國家通訊傳播委員會（NCC）位於延平南路的辦公大樓，並會租用新光大樓部分樓層作為中繼辦公室，新光大樓第一期租約從這個月底到明年底，大概會有一半的員工、產業署為主進駐。
洪孟楷質疑，現行已在辦公，為何還需要中繼辦公室？數位部日前宣布從今年11月起試辦遠距辦公，那還需要兩處辦公室嗎？是否有浪費空間疑慮？
唐鳳表示，目前延平南路本部放不下所有職員，像資安署都還在本來行政院資安處位置；遠距辦公仍需要辦公室，供民眾、廠商洽公。
立委傅崐萁質疑中繼辦公室為何還要花3千多萬裝潢？批評唐鳳剛就職就花大錢，詢問為何不能一開始就找長久使用辦公處？
唐鳳說明，財政部國產署規畫在華光特區設置新辦公廳舍，算是較長期的用地規畫，但在完工前，同仁需要辦公室，當初提出實際需求，由行政院公開招標，新光大樓第一期租約從這個月底到明年底，可續約，目前剛裝修完，今天將進駐，主要給產業署辦公使用；新光大樓交屋時是空屋、連家具都沒有，所以才需要裝潢；另外，目前數位部實際編制598人到明年底，但最大員額數為976人，若未來編滿、辦公地不適用，會再尋覓適合的中繼辦公室。
另外，立委陳椒華抨擊數位部資安主管用人有爭議，包括用人狹隘，搞小圈圈，多位主管來自台科大，包括資安署副署長、電信技術中心董事長、資訊工業策進會執行長、台灣網路資訊中心董事長等等；外行領導內行，主事者非資安專業；呼籲資安研究院不宜再重用資通安全研究與教學中心（TWISC）計畫主事者，以免重蹈失敗覆轍。
唐鳳說，數位部用人唯才，歡迎各界推薦人才；多位主管來自台科大，許多單位是由現有部會移撥過來，還在進行包含董事等討論，委員的提醒很重要，會在書面報告一併說明。