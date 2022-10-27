籲公開高端獲EUA過程　國民黨團：10月底前未補件應廢止

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謝衣鳳認為，依據《藥師法》第58條之2規定，衛福部食藥署可廢止核准高端EUA，但食藥署卻可依照《藥師法》第48條之2的第3項，專案核准申請條件、審查程序及其他事項遵循辦法，由中央主管機關訂定。她直言，政府可透過此法不斷給高端補件機會。並質疑政府要給高端補考幾次?前總統陳建仁去年5月帶頭打高端，府院高層也接連出來施打，如今高端沒法得到國際認證，食藥署必須給全民交代。
國民黨立委林奕華說，起初疫情開始就訂定特別條例，國民黨也提很多版本，盼支持國產疫苗還包括提供研發獎勵金，若很快拿到國際認證，應給予大力支持，但那時衛福部一直說，疫苗研發不可能這麼快。她強調，國民黨支持國產疫苗，盼透過疫苗發展生技產業，但結果卻是執政黨一直護航，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組李秉穎更曾說高端是莫德納「孿生兄弟」，美國礙於國際情勢，私下扶持台灣生技產業
林奕華呼籲，美國FDA審查疫苗EUA應該全部公開，竟然說高端是莫德納兄弟，那制度也要跟美國看齊，全程公開高端通過EUA過程。林奕華質疑，完全不知專家委員身分，甚至連討論內容，都無法拿到詳細會議紀錄。
另外，針對高端財報傳6億元價差問題，金管會證期局會審組簡任稽核白嘉眉說明，民國110年高端財報疫苗收入32.75億元，111年1至6月財報則約3.4億元，該財報經會計師查核簽呈，上半年也有經過核閱，會計師出示相關查核與意見，「有一定確信程度」，細部數字則會再進一步了解，目前正進一步查核中。櫃買中心上櫃監理部副理郭玉貞則表示，高端公司是上櫃公司，每一季財報出去前，都要經過會計師事務所簽證或核閱。
國民黨團曾銘宗痛批，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝可能看不懂財報，並非要刻意抹黑而是事實，110、111年合計36億元，但時任衛福部長陳時中則答覆稱40幾億元，他質疑這6億元差額到底是哪了？是傭金還是選舉金費？曾銘宗也提到，高端二期臨床試驗遭爆中資經手，當時蔡政府卻因BNT是上海公司代理還不能購買，政府為護航高端，過去宣稱的戰略物資竟是中資處理，要不要廢止EUA？應清楚說明。
曾銘宗進一步提出四點要求，一、10月底疫苗效益保護報告假設未提出，衛福部要立即撤銷高端EUA；二、EUA如經撤銷，衛福部要追回40億元購買高端相關費用；三、蔡英文、陳建仁與陳時中過去一直鼓勵民眾打高端，必須向全民道歉；四、高端價差6億誰拿走了？是傭金還選舉經費？請陳時中與衛福部講明白。