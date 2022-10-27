滙豐估美升息到明年2月  日圓貶過頭今年底有望反彈見142

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滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，由於美國9月核心通膨高於市場預期而且勞工市場穩健，滙豐預測11月聯準會將再度升息75基點，但12月升息速度料將放緩至50基點，到2023年2月升息將進一步放緩至25基點，將聯邦基金利率上調至4.625%的高峰，然後按兵不動。
不過，滙豐預估聯準會不會在2023年內轉向降息，因此，繼續看好美元持續強勢，尤其兌歐元和英鎊，因美元獲偏高利率、地緣政治不明朗和避險需求支持。由於步入冬季歐洲將面臨限電和停電風險，經濟步入衰退，預期歐元和英鎊將持續承壓。至於日圓已過度貶值，范卓雲認為已有見底跡象，預估至今年底日圓兌美元有望反彈回到142價位。
范卓雲進一步分析，全球經濟週期可能在明年上半年才會觸底，美國利率料於明年第1季見頂，當公司盈利下調週期也見底，全球承險意欲改善，就是增加整體股票配置的時機。未來6個月，滙豐偏低比重配置全球股票，更嚴格篩選地區和板塊配置，以緩減通膨和衰退風險。目前股票市場估值已反映美國經濟溫和衰退風險，但與歐洲比較，美國經濟仍相對強韌，因此偏高配置美國股票，偏好具備議價能力和優質盈利的行業領導者，減持歐元區及英國股票。
范卓雲提到，自今年初以來，全球債券市場因央行鷹派升息大幅修正重新定價，推高現金利率和債券殖利率，目前美國國債殖利率已回升至2008年全球金融危機前的高水準，投資等級企業債券的收益相對風險尤其吸引人，估值較其他資產類別優勝。
由於經濟週期持續惡化，滙豐認為債券的吸引力顯然高於股票。過去週期的經驗顯示，在經濟放緩時期，高評級債券獲得投資基金支持，因為債券與股票表現的相關度開始減低，投資級債券是有效分散組合風險的工具。
雖然利率前景對股債市場的影響同樣重要，但若經濟衰退風險主導市場，股票表現通常較高評級債券遜色。滙豐調高債券至偏高比重配置，焦點是投資等級債券和優質新興市場美元企業債券。在最近債券殖利率飆升後，滙豐認為已開發市場、新興市場和亞洲短至中期 (二至五年期) 投資等級債券提供甚具吸引力的息差機會。
滙豐（台灣）銀行財富管理暨個人金融事業處投資及財富管理部主管李勝凱也提到，俄烏戰爭促使各國大力發展可再生能源以加強能源安全及自主，加速推動潔淨能源和綠色轉型的大規模基礎建設投資。隨著冬季臨近，歐洲面臨能源危機，市場對能源的季節性需求增加，利好能源價格和能源股。最近石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）宣佈每天減產200萬桶原油，加上OPEC+的閒置產能緊張，將支持油價穩定在高位。我們預測今年第4季布蘭特原油平均價格每桶100美元，預料明年布蘭特原油平均價格可維持在每桶95美元水準。
李勝凱強調，通膨居高不下的原因之一是租金高昂，因此投資於美國多戶型住宅租賃具吸引力，預料物流資產的需求也持續穩健。全球能源和消費必需品股票受益於石油和天然氣價格走高和食品通膨，滙豐看好具有強大市場領導地位和強勁盈利的能源和消費必需品股票，不過，在市場高度波動下，經常會製造出許多投資機會，首先，他建議保守的投資人可以考慮配置在中至短天期投資等級債券。
根據過去歷史經驗，投資等級債券的違約率低，投資人此時買進投資等級債的風險有限。同時，他建議，可利用市場的波動，配置一些結構型商品，這些結構型商品在市場波動大增時，條件也會跟著比較優惠。保守的投資人可以考慮一些保本型的結構商品，在本金獲得保障之餘，有機會賺取較定存高的收入報酬。
風險承受程度較高的投資人，滙豐認為可以考慮趁著此波股票回檔，仔細審視公司的基本面，尋找具潛力的公司投資。過往，當股市多頭時，好的公司股價非常貴，買不下手。滙豐表示，今年以來Nasdaq指數重挫了30%以上，股價腰斬的更是比比皆是，積極的投資人應該回歸去年與前年股市多頭時的投資初心，趁此波股價回檔之際，投資在未來10年能夠引領世界產生變革的領導公司，或者趁著股價波動性高，投資在股權連結的相關結構型商品，設定一個合適的投資價位逢低承接這些股票。