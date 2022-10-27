直播／BA.5次世代疫苗過EUA！接種時程安排 莊人祥說明
中央流行疫情指揮中心昨（26）日公布國內新增40,317例COVID-19確定病例，分別為40,261例本土個案及56例境外移入；另確診個案中新增52例死亡。而食藥署昨日通過BNT、莫德納「BA.5次世代疫苗」EUA審查，相關接種時程如何安排，可望由指揮中心在今日記者會上進一步說明。
食藥署表示，經過專家會議整體評估，國內目前主要流行的病毒變異株為BA.4/5，在緊急公共衛生需求的考量下，同意依據《藥事法》，核BioN-Tech BA.1及BA.4/5雙價疫苗與Moderna BA.4/5雙價疫苗的專案輸入，適用於12歲以上青少年及成人之主動免疫接種，作為追加劑使用，在國內已專案核准的新冠疫苗基礎接種或追加劑後，間隔至少3個月施打。
最新疫情概況，將於14:00指揮中心記者會，由發言人莊人祥說明，《NOWnews今日新聞》全程直播，帶您一同掌握。（編輯：倪浩軒）
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