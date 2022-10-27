為波波牙醫交火！曾銘宗批民進黨卸責 宣布暫停朝野協商
立法院今年5月30日三讀通過「醫師法部分條文修正案」，其中7項附帶決議引發擠壓本土牙醫師權利爭議。民進黨台北市長候選人陳時中政策小組召集人管碧玲日前將矛頭指向立法院國民黨團，指提案是國民黨立委曾銘宗所提，卻把責任都推給陳時中，這是惡意陷害。對此，曾銘宗今出面反駁，民進黨佔絕對多數，若無民進黨點頭，修法不可能三讀通過。他強調，願負其中2項附帶決議責任，但其餘5項是民進黨所提案，民進黨卻卸責，今起暫停與民進黨朝野協商。
對遭管碧玲拿出立法院文書資料，指稱曾銘宗提案《醫師法》修法附帶決議。曾銘宗今受訪痛批，時任衛福部長陳時中敢做不敢當，作為北市長並不適格，目前民進黨佔絕對多數，及照目前修法生態，設沒有民進黨點頭、衛福部同意，「醫師法不可能三讀通過，相關附帶決議也不會通過」，管碧玲把所有責任都推給國民黨團，必須要給予最嚴厲譴責。
曾銘宗還提到，當時7項附帶決議內容，其中5項分別由民進黨籍立委邱泰源、吳玉琴、陳瑩、賴惠員與劉建國等人分別提案連署。曾銘宗強調，其中朝野通過兩項附帶決議，當時國民黨團是接受外界陳情，才在朝野協商時納進去，柯建銘、蔡壁如都有簽名。
曾銘宗直言，假設國民黨團因人民陳情要他負責，「我願意負責7項中的其中2項責任」，但民進黨還有管碧玲卻睜眼說瞎話，國民黨團給予最嚴厲譴責。曾銘宗進一步指出，今起將暫停跟民進黨朝野協商，連簽名都不負責任了，簽名後不負責都推給國民黨。