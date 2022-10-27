新北招商網站漏洞百出 林佳龍競辦：荒謬的國際招商

針對日前新北市府砲轟民進黨新北市長候選人林佳龍提出的「虛無飄渺」產業政策，競選辦公室今開記者會抨擊，指出新北市政府經濟發展局聲稱24小時提供招商服務，但吸引外商投資的「投資新北」官網卻是錯誤百出，除了有全中文的「天書」網站，還稱新北交通便利度相當於東京，譏諷該網站「比大學生交的期末報告還不如」，是荒謬的國際招商，呼籲新北市經發局趕快下架網站「知錯能改，善莫大焉」。
林佳龍競選辦公室發言人何博文表示，新北市經發局為了招商特別設置「投資新北」國際招商網，作為鼓勵外商投資的網頁，但網站進去只是幾個有時差的時鐘，並寫到新北市人口數高於美國洛杉磯、新北市面積相當一點二個倫敦，其中還有「新北市交通便利度相當於日本東京」等等，這樣吸引外商的投資網頁，有提供英、日文導覽，但點進去後又出現全中文的經發局官網，開玩笑的表示是導覽完希望外商好好練習中文？調侃「侯侯做事」不要只是口號。
林佳龍競選辦公室政策中心主任王義川現場展示網站內英文版的1分多鐘招商影片，只見新北市侯友宜先用中文發言搭配英文字幕，前後可以看到有中英文字幕，但中間整個一大段就是全日文簡介，沒有中、英文；對此王義川也痛斥「比大學生交的期末報告還不如，這是要給哪一國人看」？
王義川也提到網站內英文版對於港口貨櫃單位的英文錯誤，並說長榮、陽明海運一艘船都幾百個貨櫃，英文版卻打上台北港1年有121個貨櫃、基隆港則是有156個貨櫃，試問如果外商看到這數字還會要來投資嗎？
隨後經發局也發表回應聲明，表示新北市的招商成績落實183案、3,600億元投資額，不是MOU，都是紮紮實實的取得建照或完成設廠服務之投資案，請林佳龍選辦不要抹煞市府同仁的努力與廠商投資的優秀成果；至於投資新北網站中有誤植單位錯誤已立刻修正。