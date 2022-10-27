被蔣萬安、陳時中、黃珊珊放鴿子　青年論壇台北場停辦

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但台學聯今天上午發出聲明表示，自上週開始，台北市市長候選人蔣萬安、陳時中、黃珊珊等3位候選人因各自行程安排，接連向主辦單位表示取消出席本次活動。
台學聯與18個合辦單位會晤討論後，雖不捨放棄與候選人交流的難得機會，亦有場地與器材違約金等財務成本，學生團體須承受的負擔難謂輕微；但考量台北場次的出席候選人人數過少、交流意義減低、合辦單位對續辦的意願等因素，因此決議取消辦理「2022市長候選人青年論壇台北場」。
台學聯指出，「2022市長候選人青年論壇」的目的，原為透過候選人與青年們面對面交流，共談未來的市政藍圖，一同建築對於城市之美好想像；期盼青年所重視的議題能夠在九合一選舉中傳達，青年主流化能夠落實於市政規劃。台學聯表示，對於上述願景難以實現，感到扼腕與遺憾。
為求青年意見仍得以被聽見，台學聯將於近日公開各大專校院青年所共同撰寫的「2022台灣學生聯合會青年政策白皮書」及「未來政策規劃之承諾書」，並寄送至縣市首長候選人辦公室，期盼候選人能夠表態支持，承諾將青年所重視的各項議題，以及青年主流化之價值落實於政見規劃與執行之中。
台學聯對於失去本次青年與候選人對話機會，向各位青年朋友致歉，同時也向原定出席的動保黨台北市長參選人張家豪、台灣維新參選人蘇煥智致歉。並在聲明中強調，青年意見與視角進入地方政策討論，還有很長的路要走，期望未來與各候選人有更多青年政策討論、交流空間與機會。