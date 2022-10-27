中捷車站將引進新商店　「無肉市集」快閃打頭陣

台中捷運車站販賣店重新招商，獲得知名品牌響應，在全台各地掀起風潮的「無肉市集」10月29日率先在市政府站廣場舉辦快閃市集活動，無肉市集團隊的全新蔬食品牌今年底前也將在市政府站1樓亮相，集結「台中市百大伴手禮」的優秀品牌則將進駐市政府站3樓。中捷公司表示，新的販賣店在商品及空間規劃都有別於以往，歡迎民眾前來體驗。





我是廣告 請繼續往下閱讀

中捷公司表示，中捷自通車後不斷在運輸服務、車站空間利用上追求更好的體驗與價值，販賣店重新招商，以短期租用及快閃店方式辦理，增加廠商經營的彈性，也獲得廠商支持，尤其上週六創下通車以來總運量新高紀錄，更帶給廠商信心，市政府站即將進駐兩大新品牌，其他車站也有廠商正辦理進駐計畫。





其中，中捷10月29日將與推廣無肉生活態度的知名市集品牌「無肉市集」攜手合作，在市政府站外廣場進行快閃市集活動，快閃活動從下午3時到晚上8時，共集結10多個品牌，包含不少排隊美食，像是知名秒殺餐車「樹巢蔬食」、當今最潮植物肉美食「善良肉圓」與「痞食維根」、異國蔬食必吃「Nuta Dosa 印度煎餅快餐車」等，除了美食，市集還加入了純素保養日用品、精油香氛等品牌，要讓民眾吃的用的、裡裡外外都「素」這樣選。





中捷公司指出，這次市集快閃只是第一步，與無肉市集團隊籌備許久的全新蔬食品牌即將於今年底前在市政府站1樓亮相，新品牌將未來科技感融入理念與設計風格中，將成為全台最潮蔬食商店；另外在市政府站3樓更集結了「台中市百大伴手禮」的優秀品牌共同進駐車站商店，預計11月正式與民眾見面，請拭目以待。



