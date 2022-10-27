三鳳中街美食帶路！好逛好買、還能來趟低碳小旅行

高雄知名的南北貨大街「三鳳中街」，是高雄最有年味的一條街，匯集老高雄人想念的各種味道。 為行銷這在地特色，三鳳中街邀請香港知名網紅，用美食南北貨結合三民區周邊文化及歷史古蹟，來一趟充滿味蕾及文化底蘊的特色商圈小旅行。
三鳳中街管委會邀請到曾任香港TVB電視外景節目主持人許綽婷(AVENNA)，用香港人視角，探索高雄人引以為傲的南北貨一條街，結合各類產業職人導覽解說，詳細介紹中街南北貨、熱賣商品及三民市場的道地隱藏版美食。另外，還將走訪三鳳宮、三塊厝車站和中都磚窯場廠，以外地客的角度，來觀察體會三民區庶民日常及特色景點。特別的是，過程中許綽婷以零碳排的U-bike為交通工具，不僅建構商圈永續環保形象，也讓外國人感受到高雄交通工具的便利。
三鳳中街管委會表示，每年農曆歲末，年貨大街擠滿人潮，不僅看中這裡南北貨物美價廉，更是大街人情味的展現，這次以三鳳中街為核心，串聯周遭景點，結合區域內的特色店家，設計兩條小旅行遊程讓旅客體驗，透過社群媒體實際體驗，行銷商圈。
另外，為了讓外地遊客來到三鳳中街這裡樂活、慢遊，中街管委會設計規劃「電子版的低碳旅遊地圖」，只要上「三鳳中街」FB粉絲專頁就能下載，鼓勵民眾使用單車、輕軌等低碳旅遊運具，造訪三塊厝車站、三民市場、百年歷史三鳳宮以及中都磚窯廠，飽覽三民區的風光民情。