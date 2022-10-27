吳淡如「豪撒27萬日幣」請人打掃東京家！超神對比照曝光
知名主持人兼作家吳淡如擅於理財，在台灣跟日本東京都有投資房地產，日前，她讓YouTuber Joeman開箱她將近2年未住過的東京家，讓Joeman讚歎不已。昨（26）日，她則在臉書透露自己11月即將返回東京，也先預約清潔公司，雖然要價27萬日幣（約新台幣6萬元），但她思考後仍答應了，並PO出打掃前後對比照，讓網友驚呼「好值得」。
吳淡如昨日在臉書發文，透露自己11月即將回去東京家，但已經2年沒回去，她也坦言「有點慘不忍睹」，於是她便預約了打掃公司，結果竟然要價日幣27萬元，且還已是「優惠價」，「雖然日幣貶值了，但我的確覺得很貴，日本只要扯上人工什麼都貴，可是我牙一咬3秒鐘就同意了」。
「做任何的決策都需要權衡輕重」，吳淡如解釋原因有4個，第一「總比叫我去打掃好，我很不想賢慧」、第二「以機會成本而言，我去掃比較貴」、第三「日本可以報稅」和第四「日本人掃肯定乾淨」，也還好這個決策是對的，讓她大讚「現在覺得能花錢解決的真的都不貴」。
吳淡如接著PO出房子清潔前後的對比照，只見原本泥濘的階梯變得潔白，戶外牆上的青苔、地上的積水和雜草都消失得無影無蹤，更不用說室內更是一塵不染，就像全新的房子一樣，讓她欣慰表示「我跟它有感情，它陪著我創業讓我有家的感覺。家的感覺，對我一直很重要，我其實很戀床。看到它變乾淨了，感覺是像把貓狗送去洗澡一樣，變得香噴噴」，看來27萬日幣花得相當值得。
貼文及照片一出，網友也紛紛留言，「超乾淨耶」、「術有精專」、「很值得」、「這種很久沒有清的程度，美國要至少雙倍」、「好強啊！真乾淨」、「日本人工都貴，物超所值，活在當下，開心就好」、「跟新的一樣」。（編輯：郭佩蓉）