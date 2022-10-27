在地青創會聚 力挺鄭朝方啟動竹北願景

▲在地青創會聚，力挺鄭朝方啟動竹北願景。（圖/鄭朝方團隊提供）
▲在地青創會聚，力挺鄭朝方啟動竹北願景。（圖/鄭朝方團隊提供）

業務處/綜合報導

2022-10-27 13:53:15

新竹縣竹北市長候選人鄭朝方昨天(26日)再次舉行「地方創生青創會談」，希望藉由在地青創與傳產轉型成功案例的相互分享，驅動更多青創計畫。與會的在地青創成員除了剛榮獲十大傑出青年盛發生物科技有限公司創辦人陳偉誠，還有全球柑仔店創辦人徐惇穎博士、虎克茶創辦人詹翔欽、連鎖職人天然飲草本茶專賣店總經理彭劉育、艾蛙行銷與地方自媒體品牌等創業代表。各青創代表分享自己創業歷程與成果，現場既溫馨又熱絡，他們並對竹北產業新創提出想法，力挺鄭朝方啟動竹北青創願景。

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鄭朝方表示，去年主編《二代創生，看見客庄的新生命力》一書後，持續關注地方創生與青年創業議題；竹北市年輕人口至少佔了24%，在稅收高、房價高、消費高的環境中，對青創而言都是有別於其他城市的嚴厲挑戰。他有信心，擔任竹北市長能將過去累積推動青創的經驗為基礎，延伸擴大扶助模組，帶領地方產業升級。

鄭朝方說，年輕的城市，需要新的政策思維和做事方式。年輕領袖是世界潮流，這個月25日正式上任的英國首相蘇納克跟他一樣都是42歲，有改革魄力和決心；「蘇納克跟我同年出生，我也曾在英國工作，回台的原因就是想要以自身的經歷與能力改變家鄉，讓家鄉更好！年輕的竹北，請讓年輕的市長來！」他不只要讓竹北做青創的孵化器，更要做青創產業的推進器，以竹北隊大團隊模式幫助創業者進入市場，強化全國甚至全球市場的競爭力。

十月甫剛榮獲十大傑出青年的創業者陳偉誠表示，十四年前他以社區營造與循環永續精神出發，回收社區、校園林木修枝實踐森林循環，現在一年成功回收超過600噸修枝，並承襲上一代的製炭技術，進一步推廣國產材與轉換成生活藝術物件，一路獲得經濟部金網獎銀質獎到現在，都要特別感謝鄭朝方的陪伴，給予許多建議和協力，才能讓產業往前突破到今日的成果。更期待未來朝方能以文化美學為竹北市帶來新的機遇與改變。「支持實踐理想與抱負的鄭朝方，為竹北市帶來新光景！」

艾蛙行銷等與會代表也表示，大新竹與其他城市比較起來，對青年創業或地方創生上相對資源少，沒有課上、也沒有引進好的師資協力。像這次的經驗交流就是非常重要的分享，讓青創產業能共好，並實質能帶動地方經濟。茂昌草本茶總經理彭劉育也表示，他的七年創業歷程非常孤單，一路打拼從傳統產業轉型到二代店的第一家門市，就是選擇竹北，這是非常具有指標意義的決定，期待竹北能透過朝方的治理方針，帶領地方產業升級，也希望將自己的企業文化與更多創業夥伴交流，一起成長。現場討論熱切，並一致力挺鄭朝方擔任竹北市長後對青創升級的願景。

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