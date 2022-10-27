在地青創會聚 力挺鄭朝方啟動竹北願景

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鄭朝方說，年輕的城市，需要新的政策思維和做事方式。年輕領袖是世界潮流，這個月25日正式上任的英國首相蘇納克跟他一樣都是42歲，有改革魄力和決心；「蘇納克跟我同年出生，我也曾在英國工作，回台的原因就是想要以自身的經歷與能力改變家鄉，讓家鄉更好！年輕的竹北，請讓年輕的市長來！」他不只要讓竹北做青創的孵化器，更要做青創產業的推進器，以竹北隊大團隊模式幫助創業者進入市場，強化全國甚至全球市場的競爭力。
十月甫剛榮獲十大傑出青年的創業者陳偉誠表示，十四年前他以社區營造與循環永續精神出發，回收社區、校園林木修枝實踐森林循環，現在一年成功回收超過600噸修枝，並承襲上一代的製炭技術，進一步推廣國產材與轉換成生活藝術物件，一路獲得經濟部金網獎銀質獎到現在，都要特別感謝鄭朝方的陪伴，給予許多建議和協力，才能讓產業往前突破到今日的成果。更期待未來朝方能以文化美學為竹北市帶來新的機遇與改變。「支持實踐理想與抱負的鄭朝方，為竹北市帶來新光景！」
艾蛙行銷等與會代表也表示，大新竹與其他城市比較起來，對青年創業或地方創生上相對資源少，沒有課上、也沒有引進好的師資協力。像這次的經驗交流就是非常重要的分享，讓青創產業能共好，並實質能帶動地方經濟。茂昌草本茶總經理彭劉育也表示，他的七年創業歷程非常孤單，一路打拼從傳統產業轉型到二代店的第一家門市，就是選擇竹北，這是非常具有指標意義的決定，期待竹北能透過朝方的治理方針，帶領地方產業升級，也希望將自己的企業文化與更多創業夥伴交流，一起成長。現場討論熱切，並一致力挺鄭朝方擔任竹北市長後對青創升級的願景。