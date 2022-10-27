奈格颱風路徑、強度激似2000年象神！當年水淹3樓釀64死

▲「奈格颱風」於今（27）日早上8點在菲律賓東方海面生成，目前各國預測它將往西通過菲律賓後「北轉靠近台灣」。（圖／中央氣象局提供）
▲「奈格颱風」於今（27）日早上8點在菲律賓東方海面生成，目前各國預測它將往西通過菲律賓後「北轉靠近台灣」。（圖／中央氣象局提供）

記者張志浩/綜合報導

2022-10-27 14:41:46

「奈格颱風」於今（27）日早上8點在菲律賓東方海面生成，目前各國預測它將往西通過呂宋島後北轉朝台灣附近逼近，若以目前的預估路徑，與2000年造成重大災情的「象神颱風」相當類似！當年象神颱風也是在10月底至11月初侵襲台灣，穿越呂宋島進入南海後一路沿著台灣東部近海北上，帶來驚人降雨量重創北台灣。氣象達人、天氣風險管理公司總經理彭啟明也說，象神颱風與奈格颱風預報路徑「真的相當類似」，但前者侵襲台灣時，正好和東北季風產生強大的「共伴效應」，所以災情嚴重，但目前看來，奈格颱風並沒有這麼好的條件，不過其外圍環流預計在下週日（10/30）起，仍會在北台灣帶來大量降雨，民眾不可輕忽。

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彭啟明提到，2000年的「象神颱風」生成後朝西移動，通過菲律賓後在10/29~10/30間北轉逼近台灣，當時由於北方冷空氣相當強烈，伴隨著顯著的短波槽，加上象神北轉角度「又急又刁鑽」，造成超強的「共伴現象」。颱風中心雖然沒有登陸，但讓台北、基隆、宜蘭等地區都降下超乎預期的雨量，傳出不少淹水、空難等災情，汐止地區水甚至淹到三樓唯一慶幸的是，象神在北轉後移動速度增快，速速掠過台灣東部才讓影響時間縮短，避免更大的衝擊。

▲（圖／中央氣象局提供）
▲奈格颱風與2000年的象神颱風，在「路徑」或「時間」上都相當類似。（圖／中央氣象局提供）
而此次的奈格颱風，彭啟明坦言無論是「路徑」或「時間」都和象神相當類似，非常巧合。但影響上，由於近期北方冷空氣沒那麼強，無法形成強大的共伴條件，因此奈格颱風真的北轉，對台灣影響其實不及象神。不過奈格颱風生成後，往西移動的速度比前幾日預期的快，因此可能通過呂宋島後才北轉，導致其中心、暴風圈都會更接近台灣，加上外圍環流大、北轉要花的時間較長，因此迎風面的北部、東北部地區，從下週日至下週二（10/30~11/1）這段時間，恐怕還是躲不過大雨。

針對颱風在秋冬路徑的詭譎，彭啟明解釋，由於這段時間北方的天氣系統開始活動，台灣周遭的環境大致有「北方短波槽」和「太平洋高壓」在互相角力，若前者較強，擠壓後者，颱風就會順著中間的空擋往北轉，若前者較弱被後者推擠，颱風則會順著往西移動，「所以秋冬的颱風很難預測，路徑也比夏季的還要更多變」。

根據中央氣象局資料，「象神颱風」在2000年10月24日生成，並在10/29~10/30間北轉，當時氣象局也接連發布海上與陸上警報，其外圍環流及鋒面雙重影響，臺灣北部、東半部、恆春半島及中南部山區降下豪雨，造成臺北縣汐止、臺北巿、基隆及宜蘭部分地區積水嚴重。全臺道路多處坍方，電力、電信系統嚴重受損，近26萬戶停水。農業損失約36億，全台計64人死亡，以基隆巿「建益護理之家」14人溺斃及「天道研究學院」15人溺斃最為嚴重，新加坡航空更因為大雨造成能見度不佳發生空難，共有79名乘客和4名機組員罹難。

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