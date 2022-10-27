奈格颱風路徑、強度激似2000年象神！當年水淹3樓釀64死

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而此次的奈格颱風，彭啟明坦言無論是「路徑」或「時間」都和象神相當類似，非常巧合。但影響上，由於近期北方冷空氣沒那麼強，無法形成強大的共伴條件，因此奈格颱風真的北轉，對台灣影響其實不及象神。不過奈格颱風生成後，往西移動的速度比前幾日預期的快，因此可能通過呂宋島後才北轉，導致其中心、暴風圈都會更接近台灣，加上外圍環流大、北轉要花的時間較長，因此迎風面的北部、東北部地區，從下週日至下週二（10/30~11/1）這段時間，恐怕還是躲不過大雨。
針對颱風在秋冬路徑的詭譎，彭啟明解釋，由於這段時間北方的天氣系統開始活動，台灣周遭的環境大致有「北方短波槽」和「太平洋高壓」在互相角力，若前者較強，擠壓後者，颱風就會順著中間的空擋往北轉，若前者較弱被後者推擠，颱風則會順著往西移動，「所以秋冬的颱風很難預測，路徑也比夏季的還要更多變」。
根據中央氣象局資料，「象神颱風」在2000年10月24日生成，並在10/29~10/30間北轉，當時氣象局也接連發布海上與陸上警報，其外圍環流及鋒面雙重影響，臺灣北部、東半部、恆春半島及中南部山區降下豪雨，造成臺北縣汐止、臺北巿、基隆及宜蘭部分地區積水嚴重。全臺道路多處坍方，電力、電信系統嚴重受損，近26萬戶停水。農業損失約36億，全台計64人死亡，以基隆巿「建益護理之家」14人溺斃及「天道研究學院」15人溺斃最為嚴重，新加坡航空更因為大雨造成能見度不佳發生空難，共有79名乘客和4名機組員罹難。