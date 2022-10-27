中居正廣爆罹盲腸癌！「這族群」好發 基因突變治療棘手
日本偶像男團SMAP前隊長中居正廣在歌壇與主持界皆是一線藝人，沒想到他近年身體狀況頻亮紅燈，先是傳出肝硬化，近日又被爆料罹患盲腸癌缺席錄影，讓粉絲擔憂不已。不過甚麼是盲腸癌呢？台大醫院腫瘤醫學部主治醫師梁逸歆指出，盲腸癌大多因位置較難發現，通常就醫後患者不是腫瘤已經過大，就是轉移到別處，再加上盲腸癌細胞分化關係，化療效果會比較差，「大多患者情況都不樂觀。」
梁逸歆說，盲腸癌屬於大腸癌中比較小的族群，好發族群平均落在55-60歲左右，相較於其他部位的大腸癌（大腸癌平均發病年紀落在65歲上下），算是較年輕的族群。盲腸位在人體右大腸源頭，加上右大腸一般來說較無症狀，因此發現的時候通常腫瘤就已經比較大了，甚至常見發現時已經轉移。至於形成原因，梁逸歆解釋，盲腸癌並不是遺傳疾病，患者罹患的原因也不是出自於生活習慣不好，經常發現是有多發合併的基因突變所致。因此梁逸歆坦言：「盲腸癌其實是一個很特別的但卻非常棘手的腫瘤。」
梁逸歆指出，盲腸癌死亡率比較高，治療效果也比較不好，原因有三，首先是因為盲腸癌位置比較難早期發現，發現時腫瘤的期別都較嚴重；再者，因為盲腸癌細胞分化關係，較常見伴隨著黏液細胞分化，因而對化學治療的抗藥性也比較強。同時上述也提到盲腸癌的基因突變也一般都非常複雜，造成盲腸癌對常見標靶治療的療效也較差。綜合上述諸多情況，盲腸癌患者大部分情況都比較不樂觀。
針對後續治療，梁逸歆表示，通常健保給付的化學治療合併標靶治療仍是目前治療主流，但由於治療效果通常比較差，病友常需要更大範圍的基因檢測以尋找其他治療機會。又或者是可考慮免疫治療，盲腸癌有約5-8%的機會會合併MSI-H的基因變異，帶有此基因變異的腫瘤會對免疫治療非常有效。雖然所費不貲，但為一難得的機會。
不過，梁逸歆強調，盲腸旁邊還有一個闌尾，有時候民眾會把盲腸癌跟闌尾癌搞錯，「闌尾癌就又更特別，我們發現它跟一般大腸癌長得就完全不一樣，比較像腹膜之類的一些腫瘤，甚至裡面常常混雜著淋巴癌。」因此盲腸癌抑或是闌尾癌，因為治療完全不同，務必要先區分清楚。