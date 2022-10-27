營建工地導入創新智能減空污！多面向減少污染源排放

高雄市長陳其邁上任後積極進行高雄空污改善政策，針對固定、移動、逸散三大污染源提出多項空污管制措施，截至今年9月底，高雄市AQI≦100比例86.8%、PM2.5手動測站濃度15.5μg/m3，均為歷年最佳，朝向連續3年AQI≦100突破8成邁進。此外，高市府環保局針對營建工地。更推廣「智能工地」有效減排，輔導業者建構多元化的智能監控系統，進而提升自主即時應變能力。
高市府環保局透過「業者自律」、「公私協力」與「政府加強稽查」管理模式，積極推動業者完成多項新形態的防制作為，如全台獨創高空噴淋裝置、水覆蓋防制工法、霧砲機運用以及建置多元化監視系統等創新措施，更導入微型感測器智能監控應變機制，縮減業者反應時間及時應變，避免污染擴大。透過新型態防制作為，可讓11處智能工地每年減少640公噸粒狀物污染量。
高市府環保局局長張瑞琿表示，營建工地雖僅為高雄地區空污來源之一部分，但高雄市仍極為重視並超前部署，輔導業者以智能化方式，提升自主管理及應變能力，並推廣多項創新防制作為，將整提防制效果由60％提升至80％，並期許透過防制新模式，促使業者從「自」理到「智」理，讓高雄的營建工地污染減量，成為左鄰右舍的好厝邊。
張瑞琿也提醒「營建工程空氣污染防制措施管理辦法」歷經1年緩衝期，將於111年11月1日起正式上路，環保局已召開多次法規說明會進行輔導，營建業者務必依新法執行空污防制，共同為高雄空品努力。