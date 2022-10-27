柯建銘諷犯罪自白書 高虹安：當今民進黨說你有罪就有罪
新竹市長選戰激烈，民進黨立院黨團總召持續砲打民眾黨新竹市長候選人高虹安，指民眾黨候選人高虹安最近的辯白就是「犯罪自白書」，高虹安今(27)日反擊表示，現在是民進黨說你有罪，就有罪，即便前新竹市長林智堅被撤銷兩個碩士學位，都還是一個「清清白白的人」，並諷刺柯建銘是新竹市長第四組候選人。
高虹安今日受訪表示，在所有指控中每次受訪時，她一直強調沒有領科智薪水，其實過程是主管指派的工作，這件事就像她在記者會上拿出當時主管的知情信件，及包含主管建議使用科智企業業務處長職稱，不知道柯建銘整個民進黨或是資策會，「現在是可以直接指認你有罪你就有罪，黨說你有罪你就有罪，」黨說你沒問題就像林智堅就算被撤銷兩個碩士學位，都還是一個清清白的人。
高虹安指出，在這樣規則上來講，可看出看民進黨極其雙標，柯建銘是她非常尊敬的立法院的資深前輩，可是他最近連番口出狂言真的讓人覺得他已經有點失控，在這樣過程中，真的很多新竹市民跟她開玩笑說，「高虹安妳好像在選新竹市長的對手其實是柯建銘，柯建銘好像是新竹市長的另一位市長候選人。」因為選情告急的關係，還必須出來說這些失格又失控的口出狂言，這些都是大家新竹市民也覺得非常納悶，究竟是柯建銘在選，還是民進黨的沈慧虹在選？
針對綠營猛攻財產申報中有科智股票？高虹安表示，科智股票的部份，其實她在財產申報上，從第一年當不分區立委時就已經做如實申報，科智股票是她花錢購買的，並沒有所謂的資策會給她科智股票這個的不實謠言，希望大家也能認清，不要再誤傳這些不實謠言。