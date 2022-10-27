BA.5次世代疫苗60萬劑11月上旬到貨！開放12歲以上者接種
昨（26）日食藥署審查BNT、莫德納「BA.5次世代疫苗」EUA通過，食藥署表示，將核准專案輸入，適用於12歲以上青少年及成人接種，作為追加劑使用，與前一劑間隔至少3個月施打。而指揮中心今日宣布，預計首批莫德納次世代雙價疫苗最快11月上旬會有60萬劑到貨，具體接種時程與安排，將在今日ACIP專家會議討論。
食藥署表示，經過專家會議整體評估，國內目前主要流行的病毒變異株為BA.4/5，在緊急公共衛生需求的考量下，同意依據《藥事法》第48條之2，核BioN-Tech BA.1及BA.4/5雙價疫苗與Moderna BA.4/5雙價疫苗的專案輸入，適用於12歲以上青少年及成人之主動免疫接種，作為追加劑使用，在國內已專案核准的新冠疫苗基礎接種或追加劑後，間隔至少3個月施打。
另外指揮中心今日也宣布，18～49歲的青壯年族群若想打第4劑疫苗追加劑，若經醫師評估不適合接種mRNA疫苗，或者希望選擇其他種類疫苗，可以選用國內核准之其他單價疫苗作為追加劑接種，不過仍須符合間隔12週以上。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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