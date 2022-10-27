宣傳18歲公民權　「陳其邁×陳財佑」發財車首同框

高雄市長陳其邁競選團隊復刻陳財佑的看板、宣傳車上路，連日來話題席捲網路社群，陳其邁連任競選總部今（27）日再釋出最新宣傳影片，陳其邁的「抓漏發財車」穿梭高雄，不只陳其邁、陳財佑版本的兩輛發財車首度在影片中同框；影片最後彩蛋揭曉，司機下車，原來負責播音的司機就是陳其邁本人！
陳其邁競選團隊釋出最新「18歲公民權」宣傳片，致敬陳財佑的發財車穿梭大街小巷，更一路從市區開到山間、漁港，醒目的18歲陳其邁大頭照、挺18歲公民權字樣，以及司機播音親切的台語俗諺，成功吸引路過菜籃族、學生族群的目光。
在影片中，「陳其邁版」發財車和正版陳財佑發財車同框畫面，最大驚喜橋段，則是影片最後，宣傳車停下後，司機打開車門，大家才發現原來開車的人，就是高雄市長陳其邁本人，這也是陳其邁繼宣傳「好孕專車」政策時，化身為計程車運將後，再度化身為宣傳車司機，親自開車替18歲公民權宣傳拉票。
陳其邁指出，目前台灣滿18歲的公民，在刑法與民法（明年1月1日施行）上被視為具有完全行為能力，但選舉、罷免、創制與複決的權利，卻必須等到20歲。陳其邁強調，民主政治需要參與、學習，讓18歲公民權入憲，是讓台灣年輕人民主轉骨登大人的良方，「要讓年輕人能透過選舉，為自己說話。」