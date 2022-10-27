限5天！易遊網線上旅展今開跑　2000元折扣碼現領現用

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東南亞旅程近期也相當熱門，易遊網站上開賣星宇峴港5日團探訪世界文化遺產「會安古城」、越南版吳哥窟之稱的「美山聖地」及IG打卡熱點「佛手天空步道」等必訪景點，並安排搭乘越南水上咖啡杯「迦南島桶船」，體驗原始自然生態風光及樂釣螃蟹，每人折後25,900元起，同樣免3萬價錢超佛心！小資族可以參考的是首爾與曼谷行程，機加酒5天4夜每人含稅最低8200元還有找，連9千都不到實在CP值爆表。
機票方面，易遊網這波線上旅展也祭出超狂優惠，像是長榮航空飛東京，來回含稅票價14635元起；中華航空飛大阪，來回含稅票價13898元起，上述價格皆可再搭配易遊網旅展限定折扣碼，單筆最高還能再折扣1000元。
至於不想出國的民眾，易遊網也提供CP值高的國內旅遊行程規劃。像是以棒球為主題紅遍網路的「高雄樂逸文旅」獨家下殺25折，每晚含稅超甜價只要1111元起；五星級酒店高CP首選「台南台糖長榮酒店」祭出51折優惠，每晚含稅2601元起；四星級精品飯店「S Hotel」每晚含稅2399元起，再享假日不加價與免費延退1小時的雙重好康。另外，澎湖自由行3天也有市場最低價，每人1999元起，3天玩好玩滿2千有找；入住五星級「澎澄飯店」也只要5,999元起，再享升等港景房與第2人再折500元優惠。
最後，易遊網這回獨家攜手人氣LINE貼圖「無所事事小海豹」聯名，在11/1上午11點準時開搶「耍費旅遊節」商品；還有即日起到10/31以前2000元折扣金開放領取，全站海內外旅遊商品都可適用；單筆消費滿4000元刷「玉山易遊卡」現折1,000元、刷任一VISA卡現折600元、無指定卡別現折400元，讓你不用去旅展人擠人，也可以一站購足期待的旅遊商品。
另一家電商平台KKday，除了線下實體旅展將有攤位，線上旅展也祭出不少優惠可搶便宜。11/7前平台首推活動「空白機票任你填」，只要在活動期間於KKday線上旅展活動頁中的空白機票，填寫你想去的國家參加抽獎，就有機會「美夢成真」獲得當地來回機票。更加碼參加者完成活動頁抽獎流程，並一鍵分享至Facebook，可憑Facebook分享畫面至旅展現場KKday攤位的贈品兌換處領取KKday行李收納袋，數量有限要領要快。不僅如此，同時還有「0元下單抽聯合航空美國來回機票」活動，民眾於活動頁回答問題、0元訂購商品，即可抽獎獲得飛美國來回機票。
國旅方，KKday也搶先旅展祭出獨家優惠，針對年底跨年獨家販售台北101「高空跨年煙火星光夜派對」門票，可於89樓近距離欣賞煙火，早鳥優惠票價1,800元；想出國的旅客則有，11月出發的東京5日來回機票10,388元起、沖繩4日來回機票5,999元起、沖繩4日自由行9,888元起，以及東京機加酒自由行5日，入住五星東京巨蛋飯店，售價15,800元起。