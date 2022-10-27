邀約歷屆幹事長相挺　鄭運鵬：好的幹事長就是好市長

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鄭運鵬表示，在選前的最後一個月，他要用「全面看見」的方式，來進行最後一個月的大衝刺。包含政策活動、總統、副總統、行政院長、以及立法院的好朋友、部會首長也會來到桃園，為他在過去在立法院幹事長的職務上，面對桃園也好，國家大政也好，來幫他做一些背書和加油打氣。
鄭運鵬說，賴清德副總統過去也是他幹事長的前輩，潘孟安縣長和陳其邁市長也是過去幹事長的前輩，所以賴清德、陳其邁、潘孟安在立法院都是他以前的長官，他也學習他們的一些精神，他們也在地方首長包含台南、高雄、屏東都有第一名的成績，所以用三位長官們前輩們為他發聲告訴所有市民朋友，幹事長在民意的時代、在民選的時代就一定是好市長。
賴清德則表示，鄭運鵬擔任過黨團幹事長，具有豐富的溝通協調、危機處理能力，未來更會以國家的高度來規劃桃園的未來；在市政推動的時候，知道要和哪個中央部會合作，爭取預算；面對議會，運鵬知道如何折衷協調，讓市長有能力率領市政團隊推動市政，這也是為什麼幹事長的經歷，對擔任市長來說這麼重要。
媒體也提出對於「有一個日本學者認為，目前桃園市長選舉張善政可能勝出，而鄭運鵬則有逆轉的可能」的看法，鄭運鵬表示，在這次選舉他的確是後來居上，也是擔任最後一棒，日本學者的觀察相信有其見解，這也和選舉過程是相符的，但是最後他會後來居上，11月26號會承接鄭文燦市長兩任8年好成績，這一點他覺得沒有問題的。