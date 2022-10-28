纏訟5年！遠雄大巨蛋案一審宣判　趙藤雄7年、周勝考10年

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其中，趙藤雄因涉嫌掏空遠雄人壽，涉財報不實、非常規交易，被求刑10年，另在土城及新莊都更、眷改案行賄，分別求處6年、8年，共求刑24年。
李述德遭求刑10年、周勝考在土城及新莊都更案中，收受遠雄1885萬元賄賂也遭求刑10年、許銘文涉圖利及偽造文書罪遭求刑9年，洪嘉宏利用眷改案向遠雄、昌益、冠德建設索賄3550萬元，洪因認罪，未具體求刑。
大巨蛋案，檢方指控，李述德代表北市府與遠雄議約會議時，涉在議約、甄審過程中虛構上意矇騙、假借不實話術附合遠雄，並簽下營運權利金歸零等侵害北市府權益的不平等條約，使市府承擔舉債及利息風險，50年權利金估計損失30億多億元。
大巨蛋消防審查方面，許銘文涉違法指示下屬核發評定書，使遠雄巨蛋不當取得建造執照，影響大巨蛋防火避難安全。
檢方指控，趙藤雄等人涉自2007年起，在遠雄人壽14個工程中（契約金額達207億餘元）隱匿關係人交易，並以顧問費名義墊高工程款，從中詐取鉅額款項，涉掏空遠雄人壽上億元；另外，遠雄人壽長期代遠雄建設獵地及合建建案，卻只在財報上揭露部分建案，涉隱匿關係人交易、違反證交法等多罪。
趙藤雄為讓周勝考替土城開發案護航，以讓周勝考的營造公司承攬大巨蛋土方清運等方式行賄；趙藤雄另被控，涉以價值10萬多元的人參禮盒、遠雄悅來飯店4天3夜的免費食宿，賄求新北市政府城鄉局海姓審議科長，要海姓科長協助推動土城開發案、新莊安泰段開發案。
眷改案中，洪嘉宏除向遠雄索賄9500萬元，趙藤雄已支付750萬元外，洪另向冠德建設及昌益建設期約索賄2起眷改案，不法金額達1億2300萬元，並已收受3550萬元。