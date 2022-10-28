纏訟5年！遠雄大巨蛋案一審宣判　趙藤雄7年、周勝考10年

▲遠雄集團創辦人趙藤雄（右）被判七年徒刑。（圖／NOWnews資料照，記者陳明安攝，2017.11.01）
▲遠雄集團創辦人趙藤雄（右）被判七年徒刑。（圖／NOWnews資料照，記者陳明安攝，2017.11.01）

記者潘千詩／台北報導

2022-10-28 14:44:492022-10-28 15:33:04

遠雄集團所涉大巨蛋案、遠雄人壽掏空案等4大案，台北地院審理5年之久，今（28）日依《貪汙治罪條例》之交付不正利益、交付賄賂、期約賄賂罪，合併判處遠雄集團創辦人趙藤雄有期徒刑7年，被訴行賄劉寅交及違反證交法等案無罪；新北市議員周勝考被依貪汙罪合併判處10年、褫奪公權共6年，公司法判6月得易科罰金；前北市府財政局長李述德犯貪汙圖利罪，判處9年、褫奪公權5年；前營建署主秘洪嘉宏依貪汙罪，判處8年2月。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台北地檢署偵辦遠雄集團所涉大巨蛋案、遠雄人壽掏空案、賄賂民代官員護航開發案、遠雄眷改案等4大案，2017年10月31日依行賄、圖利、侵占等罪，起訴趙藤雄父子、李述德、周勝考等官商共31人、13人緩起訴。

其中，趙藤雄因涉嫌掏空遠雄人壽，涉財報不實、非常規交易，被求刑10年，另在土城及新莊都更、眷改案行賄，分別求處6年、8年，共求刑24年。

李述德遭求刑10年、周勝考在土城及新莊都更案中，收受遠雄1885萬元賄賂也遭求刑10年、許銘文涉圖利及偽造文書罪遭求刑9年，洪嘉宏利用眷改案向遠雄、昌益、冠德建設索賄3550萬元，洪因認罪，未具體求刑。

▲國民黨新北市議會黨團書記長周勝考指出，秘書上個月就數度的提醒他，有人花了數十萬請徵信社在跟拍他，但認為「有沒做虧心事，根本不用怕！」（圖／記者陳志仁攝）
▲國民黨新北市議會黨團書記長周勝考有營造公司，涉收受遠雄趙藤雄賄賂（圖／NOWnews資料照，記者陳志仁攝）
大巨蛋案，檢方指控，李述德代表北市府與遠雄議約會議時，涉在議約、甄審過程中虛構上意矇騙、假借不實話術附合遠雄，並簽下營運權利金歸零等侵害北市府權益的不平等條約，使市府承擔舉債及利息風險，50年權利金估計損失30億多億元。

大巨蛋消防審查方面，許銘文涉違法指示下屬核發評定書，使遠雄巨蛋不當取得建造執照，影響大巨蛋防火避難安全。

▲寒舍餐旅5月19日正式掛牌上市，董事長賴英里（圖左）代表寒舍與證交所雙方交換紀念品，寒舍回贈證交所天然雲石「群山競秀」圖。圖右為證交所董事長李述德。（圖／寒舍提供）
▲圖右為證交所董事長、前北市府財政局長李述德。（圖／寒舍提供）
檢方指控，趙藤雄等人涉自2007年起，在遠雄人壽14個工程中（契約金額達207億餘元）隱匿關係人交易，並以顧問費名義墊高工程款，從中詐取鉅額款項，涉掏空遠雄人壽上億元；另外，遠雄人壽長期代遠雄建設獵地及合建建案，卻只在財報上揭露部分建案，涉隱匿關係人交易、違反證交法等多罪。

趙藤雄為讓周勝考替土城開發案護航，以讓周勝考的營造公司承攬大巨蛋土方清運等方式行賄；趙藤雄另被控，涉以價值10萬多元的人參禮盒、遠雄悅來飯店4天3夜的免費食宿，賄求新北市政府城鄉局海姓審議科長，要海姓科長協助推動土城開發案、新莊安泰段開發案。

眷改案中，洪嘉宏除向遠雄索賄9500萬元，趙藤雄已支付750萬元外，洪另向冠德建設及昌益建設期約索賄2起眷改案，不法金額達1億2300萬元，並已收受3550萬元。

台苯掏空案！前經濟部次長張鍾潛認罪　更一審獲緩刑

遠雄大巨蛋4大弊案　趙藤雄等官商延長限制出境8個月

台鐵普悠瑪18死！尤振仲二審判4年6月　家屬批官僚沒法改

法醫荒！5生力軍加入法醫所　平均年齡從62降至56歲

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀