影／紅楓、祭典與溫泉交織的秋日　北海道十勝疫後這樣玩

我是廣告 請繼續往下閱讀
相較於一般的溫泉富含礦物質，富含植物性成分的溫泉則稱為「MOOR溫泉」，又稱為植物性褐碳溫泉。十勝川溫泉位於北海道的河東郡音更町，這裡有從富含褐碳成分的地層中湧出來MOOR溫泉。由於在嚴寒之中仍不會結冰，以及其知名的功效，在原住民族愛奴人之間還傳說十勝川溫泉是「薬の湯」（KUSURI NO YU），茶色的泉質含有豐富的植物有機質，也被用在化妝品與保養品之中，特別吸引女性觀光客慕名而來。
十勝觀光協會表示，在今（2022）年10月日本媒體所評比的「全日本最愛的溫泉」中，十勝排名第18位，該名次旅行社公會經過全國的觀光客選出，排名連年持續上升，在日本的溫泉非常的多，但整個北海道只有登別和十勝川進入全國百選之中，大部分的溫泉都在深山，平地的溫泉非常稀少，十勝川溫泉就像是日本地方都會有的泡湯澡堂，相當平易近人，不用進到深山之中就能享受，因此許多的聚餐、聚會都會選在這裡，具有市場相當優勢。
另外，為了地方整體的觀光規劃與產業發展，從今年開始，10月底到11月20號也提供賞夜楓的活動，絕對不能錯過的還包含每年十勝在冬夜的「彩凜華祭典」，從晚上7點到9點提供免費巴士提供當地民眾與觀光客搭乘，祭典有音樂、燈光、紙燈籠秀，熱牛奶、熱紅酒提供遊客享用，距離彩凜華祭典地點約8分鐘路程左右，還能欣賞人工製造的「冬櫻」景象，也是這邊特有的。
十勝也相當適合許多需要大片腹地的戶外活動，像在冬季時都有雪上摩托車體驗，白天、黑夜都有不同的感受，穿過平原或是林場，是相當刺激的經驗，另外還有雪上香蕉船、雪上汽艇等等不同的體驗方式，而如果在春夏造訪，十勝觀光協會也推薦在每年5到9月有熱氣球體驗、橡皮艇等體驗，受到親子家庭客的歡迎，而在十勝川旁也觀賞鮭魚迴游，也能看到熊、老鷹捉捕鮭魚的生態場景，相當壯觀。