2023萬眾騎BIKE啟動 6媽祖廟籲踴躍報名騎出健康

邁入第13年的「2023萬眾騎BIKE」，今天由合辦的6媽祖廟宣布正式啟動。即日起歡迎各地車友踴躍報名參加，明年3月18日一起騎出健康快樂。

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明年3月18日舉行的「2023萬眾騎BIKE」，輪由萬和宮主辦，包括台中萬和宮、大甲鎮瀾宮、樂成宮、朝聖宮、豐原鎮清宮、社口萬興宮等6宮廟董事長及主委，今天在萬和宮舉辦愛心啟動儀式，介紹全程91公里的路線，及活動贈品極限方格紀念衫、六宮廟符令皮革、機能束口袋及完騎鑰匙圈等。

▲2023萬眾騎BIKE宣布啟動，由麻特兒展示贈品，6媽祖廟籲踴躍報名騎出健康。（圖／記者金武鳳攝，2022.10.27)

萬和宮董事長蕭清杰表示，邁入第13年的「萬眾騎BIKE」，己帶動大台中騎自行車風氣，成為一年一度熱門休閒活動。將於明年3月舉行的活動，部份路線稍微調整，譬如萬和宮至樂成宮路線，新增整治後的綠川兩岸；全程91公里的路線跨越山海屯區，車友可以邊騎邊欣賞各地風光，參觀各宮廟文化特色，以及享受6宮廟精心準備的美食。

樂成宮董事長郭松益、朝聖宮主委李煥湘及鎮瀾宮董事長顏清標等人，呼籲愛好自行車運動的車友，踴躍報名，明年三月一起騎出健康與快樂。顏清標表示，愛好騎單車的人愈來愈多，預估這次報名人數將突破萬人。

市府民政局長吳世瑋、運動局長李昱叡及南屯區長林秋萬一起上台，由吳局長代表致詞說，盧市長很重視各項運動，努力興建各地運動中心；他每年也都參加這項活動，覺得很有意義。

壓軸的愛心啟動儀式，由六宮廟董事長、主委騎著腳踏車，一起將大愛心氣球充飽氣，爆破後小球上升，呈現活動宣傳視覺，象徵「 2023 萬眾騎 BIKE 」啟動，也預祝活動圓滿順利。

明年３月18日活動路線，由六宮媽祖神尊安座的前導車，引領騎友從萬和國中出發，沿途行經萬和宮、台中樂成宮、台中朝聖宮、豐原鎮清宮、大甲鎮瀾宮、社口萬興宮，最後回到終點站萬和宮，全程約91KM。