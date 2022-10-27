綠營狂打鍾東錦反逼苗栗東風起　韓國瑜子弟兵助打陸空戰

▲苗栗縣長候選人鍾東錦為了突顯南北均衡發展的縣政規劃，於10月初，特地請競選總部分別在苗栗市和頭份市各舉辦一場造勢活動。（圖／資料照片）
▲苗栗縣長候選人鍾東錦為了突顯南北均衡發展的縣政規劃，於10月初，特地請競選總部分別在苗栗市和頭份市各舉辦一場造勢活動。（圖／資料照片）

生活中心/綜合報導

2022-10-27 15:27:38

苗栗縣長候選人鍾東錦連日來遭民進黨、時代力量以及來自國民黨傳統派系的攻擊，從36年前歷史前科、到20年前經營砂石生意，但鍾東錦始終保持高人氣，民調數字獨占鰲頭，讓人想起韓國瑜在競選高雄市長期間，所颳起的韓流效應，過程十分雷同，地方人士甚至表示，苗栗泛藍軍早就已經吹起「東風」。

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國民黨籍苗栗縣議員原本有14席，但隨著鍾東錦被國民黨開除黨籍，以無黨籍參選苗栗縣長，有10席議員亦步亦趨，同樣高掛無黨籍出征，且選情持續看好，其中尤其以第一選區最為明顯，包括湯維岳、孫素娥、禹耀東、楊明燁、余文忠等5名縣議員，與議長成立聯合辦公室，其中禹耀東議員更是頭一次與縣長候選人合作，目前在苗栗市、公館鄉以及頭屋鄉舉辦聯合問政說明會，可說是場場爆滿。

▲地方人士表示，苗栗泛藍軍早就已經吹起「東風」。（圖／資料照片）
▲地方人士表示，苗栗泛藍軍早就已經吹起「東風」。（圖／資料照片）
苗栗縣長候選人鍾東錦為了突顯南北均衡發展的縣政規劃，於10月初，特地請競選總部分別在苗栗市和頭份市各舉辦一場造勢活動，當時距離選舉還有50幾天，工作人員一度擔心是否太早進行造勢，沒想到活動訊息才剛公布，馬上獲得熱烈回響，各鄉鎮市主動辦名參加的社團、公司團體和鄉親超出預期，光是苗栗市從原本規劃1500個名額，最後暴增到2500人，整個活動更逼近上萬人次參加，連表演團體都因為報名太過踴躍，原本1個晚上的節目，變成連續2個晚會活動。

一名曾經南下參加韓流造勢活動的苗栗縣議員指出，以鍾議長為主體的競選活動，不僅大型造勢盛況空前，連18鄉鎮市競選總部成立、問政說明會的人潮，都只能用「爆棚」足以形容，與當時全台颳起韓流的趨勢十分類似，加上韓國瑜的出現，同樣面臨來自民進黨、時代力量以及國民黨傳統派系的抹黑與打壓，而鍾議長敢說敢罵、急公好義、擁護正藍與勇於對抗綠色恐怖的個性，與韓國瑜特質更是有異曲同工之處，因此苗栗地方鄉親看到鍾東錦，宛如看到另外一個韓國瑜，這也是為甚麼競選活動場場爆滿的原因，還有許多藍軍支持者即使到最後散場，仍不肯離去，搶著和鍾東錦拍照、索取簽名，這點連鍾東錦自己都有點受寵若驚。

鍾東錦競選總部執行長徐廷琮、新聞發言人陳怡樺都不止一次說過，鍾東錦是「1藍打3綠」，當然除了鍾東錦民調第1、話題最多、最好打之外，綠營人士也坦承，好不容易度過一個韓流，如果再吹來一陣東風，加上中央行政官員流於僵化，防疫爭議和高端問題未解，屆時恐怕難以應付，因此才會傾全黨之力，把苗栗縣拉高至等同於6都的主要戰場，表面是為了拿下縣長寶座，實際上則是先把鍾東錦貼上負面標籤，提前為2024總統大選先打預防針。

藍營的苗栗縣議員指出，其實韓國瑜雖然礙於國民黨情面，無法親自站台，不過早已派出五虎將中的強強滾和杏仁哥，專程前往苗栗多次力挺助講，近期鍾東錦還受邀參加被視為韓國瑜核心團隊的王淺秋《千秋萬事》廣播節目，種種跡象都顯示，「韓流再起搭配東風合體」，即使2022來不及、2024猶未晚已。

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