遭批自載國籍「中國」？鄭運鵬競辦：拿台灣人傷痛當武器

▲鄭運鵬遭批自載國籍為「中國」，競辦今天反批國民黨跟著中國一起笑台灣，用台灣人的傷痛來當政治攻防的武器。（圖／資料照，記者李春台攝）
▲鄭運鵬遭批自載國籍為「中國」，競辦今天反批國民黨跟著中國一起笑台灣，用台灣人的傷痛來當政治攻防的武器。（圖／資料照，記者李春台攝）

記者李春台／桃園報導

2022-10-27 15:36:21

國民黨桃園市長候選人張善政競總發言人凌濤今（27）日與台北市議員游淑慧於國民黨中央黨部召開記者會，直指民進黨桃園市長候選人鄭運鵬在2008年向大陸申請專利文書中，自載國籍「中國」，質疑住「中國台灣」的是鄭，還是抗中保台的是鄭？對此鄭運鵬競辦發言人黃韋鈞表示，國民黨及推派出來的議員候選人沒常識的狀況，令人感到相當不可思議，想要為張善政轉移與中國過從甚密的焦點，也應本於常識與事實。

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關於張善政陣營指稱專利申請狀況有問題，黃韋鈞指出，因為台灣並非專利合作條約（PCT, Patent Cooperation Treaty)會員國，若台灣公司要申請國際專利，迫於中國對台灣的打壓，只能依此方式簽署文件。鄭運鵬因這次經驗了解到台灣人所受到的壓迫，民進黨執政也努力想要突破這些困境。反觀張善政與國民黨，面對中國的打壓，要台灣人屈服，兩者相比，誰真的維護台灣主權高下立判。


黃韋鈞提到，專利申請書中之所以提到其他公司，目的在於表達當時公司技術的進步性與差異性，是專利申請時必須要向審查者說明的內容，張善政陣營胡亂指控，在在凸顯他們對於專利及台灣企業實際運作的無知。


黃韋鈞說到，張善政自稱科技、創業領域的專家，不可能不知道台灣人在專利申請所遇到的困境，國民黨年輕參選人只要打一通電話到經濟部智財局便可了解。結果張善政昧於良心，選擇睜眼說瞎話；國民黨更無視台灣人在國際上的困境，跟著中國一起笑台灣，用台灣人的傷痛來當政治攻防的武器，相關的言行令人震驚與遺憾。


黃韋鈞也提到，只要有常識的人都知道，一般公司都是以租用商辦大樓的方式來做為公司地址，且當時鄭運鵬也未擔任公職，何來有登記的必要？後來公司負責人換人，公司也搬離原址，如此沒有常識的指控若不是抹黑，什麼才叫抹黑？


黃韋鈞表示，張善政若因近期造勢場合人數過少，或是跟親共政黨關係牽扯不清而感到焦慮，請誠實面對，好好說明，在別人身上潑紅墨水無法抹去張善政自己頭上五星旗的陰影。

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