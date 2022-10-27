蔡其昌推「台中FUN樂園」 翻新老舊公園

台中市政府推動「美樂地計畫」改建公園，訴求要打造更優質友善的公園空間，但卻遭到民間團體批評不滿意也不用心。對此，民進黨台中市長候選人蔡其昌邀請長期關心兒童遊戲場的「台中遊戲場許願池團體」與市議員舉辦「台中 FUN 樂園」行動市長政見發表，蔡其昌表示，台中一定要打造成為一個孩子的遊樂園，在孩子的成長過程中，遊戲是最好學習、啟發的活動，現行的公園在盧市長一昧的充數下，改造後比改造前更難玩、更糟糕，也讓台中的父母非常頭痛。

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公園遊戲場好不好玩與否，近年來逐漸成為爸媽們重視的議題，引起各縣市的公園改建風潮。由許願池團體訴說，近來年對於兒童理想公園的期待與想像，同時也質疑盧秀燕近年來對於公園改建毫不用心，公園改建結果整體滿意度連一半都不到，不要再拿「美樂地計畫」美化的數據當假象。

蔡其昌表示，台中一定要打造成為一個孩子的遊樂園，在孩子的成長過程中，遊戲是最好學習、啟發的活動，現行的公園在盧市長ㄧ昧的充數下，改造後比改造前更難玩、更糟糕，也讓台中的父母非常頭痛，所以市長不能拿改造公園的「數量」來當作政績，如果改造後公園長得一樣、遊具變得更少，那不如不要亂花公帑改造。

蔡其昌說，針對台中公園的改善，有五項原則，「豐富」、「多元」、「多量」、「好玩」以及「參與」，要將家長跟孩子的意見納入規劃，針對公園的改造成立一個委員會，加入家長、孩子的聲音，設計出對孩子最好，針對各個年齡層的公園，同時我們希望在每一區找適當的公園，沒有適當公園我們也會蓋一個孩子專屬的遊戲場所，翻轉過去大家對「公園裡的遊樂場」的概念，我們要轉變成「遊樂場裡的公園」，把整座城市打造成為孩子們的樂園。

許願池團體代表邱媽媽說，遊戲幫助孩子身心發展和建立與他人連結甚至未來學習的重要媒介。孩子會在沙坑接收觸覺的刺激、吊單槓和攀爬的時候訓練身體的肌耐力和平衡、會在遊戲場跟別的孩子一起玩，藉由互動練習社交能力、盪鞦韆的時候訓練視覺對焦的能力。

去年初我們發現台中的兒童遊戲場被改得愈來愈低矮幼齡，像北屯兒童公園這樣位在人口集中市區老公園，也是許願池家長在今年三月票選最想要改建公園的第一名，這裡應該規劃旗艦型遊戲場，以旗艦型遊戲場來說應該至少要三到四千萬，但北屯兒童目前只規劃了一半左右的經費。希望整座城市為尺度來思考兒童遊戲，將兒童遊戲空間放入公園、學校甚至街道，並且成立專責平台和專業團隊，同時在遊戲場要能融入自然環境，包含遮蔭、戲水和使用自然材料的鋪面最後則是在遊戲場設計前確實納入兒童參與這才是「許台中孩子一個永續的遊戲城市」的願景。