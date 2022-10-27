蔡其昌推「台中FUN樂園」 翻新老舊公園

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公園遊戲場好不好玩與否，近年來逐漸成為爸媽們重視的議題，引起各縣市的公園改建風潮。由許願池團體訴說，近來年對於兒童理想公園的期待與想像，同時也質疑盧秀燕近年來對於公園改建毫不用心，公園改建結果整體滿意度連一半都不到，不要再拿「美樂地計畫」美化的數據當假象。
蔡其昌表示，台中一定要打造成為一個孩子的遊樂園，在孩子的成長過程中，遊戲是最好學習、啟發的活動，現行的公園在盧市長ㄧ昧的充數下，改造後比改造前更難玩、更糟糕，也讓台中的父母非常頭痛，所以市長不能拿改造公園的「數量」來當作政績，如果改造後公園長得一樣、遊具變得更少，那不如不要亂花公帑改造。
蔡其昌說，針對台中公園的改善，有五項原則，「豐富」、「多元」、「多量」、「好玩」以及「參與」，要將家長跟孩子的意見納入規劃，針對公園的改造成立一個委員會，加入家長、孩子的聲音，設計出對孩子最好，針對各個年齡層的公園，同時我們希望在每一區找適當的公園，沒有適當公園我們也會蓋一個孩子專屬的遊戲場所，翻轉過去大家對「公園裡的遊樂場」的概念，我們要轉變成「遊樂場裡的公園」，把整座城市打造成為孩子們的樂園。
許願池團體代表邱媽媽說，遊戲幫助孩子身心發展和建立與他人連結甚至未來學習的重要媒介。孩子會在沙坑接收觸覺的刺激、吊單槓和攀爬的時候訓練身體的肌耐力和平衡、會在遊戲場跟別的孩子一起玩，藉由互動練習社交能力、盪鞦韆的時候訓練視覺對焦的能力。
去年初我們發現台中的兒童遊戲場被改得愈來愈低矮幼齡，像北屯兒童公園這樣位在人口集中市區老公園，也是許願池家長在今年三月票選最想要改建公園的第一名，這裡應該規劃旗艦型遊戲場，以旗艦型遊戲場來說應該至少要三到四千萬，但北屯兒童目前只規劃了一半左右的經費。希望整座城市為尺度來思考兒童遊戲，將兒童遊戲空間放入公園、學校甚至街道，並且成立專責平台和專業團隊，同時在遊戲場要能融入自然環境，包含遮蔭、戲水和使用自然材料的鋪面最後則是在遊戲場設計前確實納入兒童參與這才是「許台中孩子一個永續的遊戲城市」的願景。
議員曾朝榮、賴佳微指出，爸爸、媽媽滿意的公園，是非常重要議題，但是這四年來我們檢驗盧秀燕施政成績，公園遊戲場在歷經過去幾年的兒童遊戲場改善、美樂地計畫後，重新更換的遊具竟然大多為塑膠罐頭遊具，完工後的遊戲場總是與使用者期待有高度落差，令親子族群深感無聊而失望，演變為只是為了增加公園改建的數字、徒增美化的數據而忽略市民真正期盼與需求，台中市至今連一座令大家滿意、有印象的特色公園都說不出來，呼籲市民朋友如果盧秀燕做不到，就讓真正在乎孩子的行動派蔡其昌來做。