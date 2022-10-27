iCloud beta新版實測好上手！更接近手機的使用體驗
iCloud是Apple的雲端系統，登入相同的帳號後，即便在不同的裝置上也能無縫串連所有資料，對於多裝置的果粉來說，便利性更是大幅提升。現在iCloud也有新版本了，近日全新設計的iCloud 已經推出beta預覽版了，民眾可直接登入體驗。《NOWnews今日新聞》實際快速的登入體驗，首頁可以自訂App的設計很有手機滑到最左頁「今天概覽」即視感，整體來說，操作的邏輯更迎合手機感，更好上手。
iCloud除了可以讓使用者存取 iCloud 上的照片、備忘錄、文件等，近日也默默的推出新版本，在正式版推出之前，率先提供 iCloud beta 預覽給用戶嚐鮮。這次改版最大的亮點是可以讓使用者客製化首頁，點選自訂首頁後，App就會開始搖晃，這時就可以刪減或是新增，此舉更容易找到最近使用的內容以提供更個人化的體驗。另外，像是備忘錄、行事曆都有「＋」的符號，點進去後就可立即在雲端上編輯修改。整體操作的感覺更迎合手機的體驗。
針對只有 iPhone 的用戶來說，可以在 Windows PC 等非 Apple 設備上，快速的在iCloud網頁上存取 iCloud 裡的資料。 除此之外，使用者可以在上面找到關於 iCloud+ 的相關資訊，如「隱藏我的電子郵件」等，同時已經刪除的檔案，也能在iCloud進行資料的復原。