永慶房屋實質影響好房網　抹黑信義房屋17則新聞裁定下架

與永慶房屋關係密切的《好房網》刊登「消費者怒訴信義房屋『賣騙、買也騙』！房子遭疑賤賣，半年差價高達45%」等17篇新聞及影音（包括6則影音、11則文下），並大量投放廣告，疑似計畫性抹黑同業、損及信義房屋商譽。日前信義房屋對此提出定暫時狀態處份，10月6日台北地方法院判決結果出爐，「禁止好房國際股份有限公司自己或利用他人以於網頁嵌入超連結或其他公眾周知之方式，散布如附表所示文章及影片之網頁連結」，意即《好房網》上各網頁夾帶之數則信義房屋負面新聞連結均應下架。學者認為，這類手法為負面的薦證廣告，確實會影響到消費者及閱聽大眾觀感。





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▲《好房網》17則新聞及影音，遭台北地方法院裁定禁止刊登。（圖／翻攝判決書）

▲《好房網》17則新聞及影音，遭台北地方法院裁定禁止刊登。（圖／翻攝判決書）