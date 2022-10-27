協助世界級動畫公司竟遭抹紅！張善政自曝初衷證清白

我是廣告 請繼續往下閱讀
張善政指出，現在數字王國的CEO謝安原本任職於投資銀行，因緣際會接觸到數字王國的破產清算，覺得這樣一間有技術實力的公司就此解散實在太可惜，於是在當時中國大陸、印度、香港、美國等地股東的要求下，把公司接下來擔任CEO。
他提到，數字王國是港交所的上市公司，任何人都可以公開買賣數字王國的股票，指控者所謂有共軍背景的投資者保利文化，只是眾多投資者其中之一，保利文化既沒有數字王國的控制股權，也不是最大的單一投資人，在董事會中，陸籍董事僅有2席，無法左右公司的發展方向，「公司的CEO謝安先生以及我，是僅有的兩席執行董事，都是正港的台灣人，公司內也有很多優秀的台灣青年在打拚；董事之一的ELIZABETH MONK DALEY則是美國南加大電影學院的院長，數字王國在美國、加拿大、香港、大陸及台灣，也都有營運據點及員工。」
張善政表示，數字王國最大的股東也不是陸籍，而是持股20.5%的非陸籍投資人，「如果按照某些對商業無知者的標準，只要有任何中國大陸方面投資的股份就有問題，那我們許多在海外資本市場上市的優秀企業，都可能不小心成為中共同路人，用有沒有中國大陸方面的持股來扣紅帽子，對這些公司真的很不公平。」
張善政也提到，對比鄭運鵬到對岸創業，專利申請書上寫「中國台灣」、「中國」等，數字王國年報中關於張善政本人的敘述，則是滿滿的「台灣」，「裡面關於我的介紹，寫台灣前行政院長，如果是陸資，會這樣寫嗎？就因為是台灣人主導的公司，才會寫台灣前行政院長。」
張善政強調，自己到數字王國任職並未支領薪水，單純是希望發揮影響力，讓這些國際級的大製作，能有台灣人領導的圖隊參與，「我覺得無疑是對台灣年輕人實力的肯定。如果還要被抹紅說是中共同路人，那Netflix跟迪士尼，付費買數字王國的專業服務，算不算中共同路人？」
據數字王國官網介紹，該公司過去參與許多影視的特效及動畫製作，包括Netflix的《良善之地》、《怪奇物語》；迪士尼漫威系列的眾多電影，包含《尚氣與十環傳奇》、《汪達與幻視》、《洛基》；華納兄弟的《怪獸與牠們的產地 3》；也參與了年輕人很喜歡的遊戲《英雄聯盟》、《對馬戰鬼》的特效工作。